ЭКОЛОГИЙ

Аралыме кумдык пелен

Светлана Носова Комментарий Материалым 29 гана онченыт

Марий Элыште вич пӱртӱс памятникым йыр арален налме.

Тиде  лыстанвӱнчӧ ото-влак» (1905 ий)», «Йошкар Сер» урочище, «Карман Курык», «Лисичкино ер», «Таир ер». Паша Марий Эл Республикын «2013-2030 ийлаште йырым-йырысе средам аралымаш, пӱртӱс поянлыкым уэмдымаш да пайдаланымаш» кугыжаныш программыж почеш ышталеш. Кызыт нине объект-влак нерген сведенийым  кугыжаныш реестрыш пуртымо паша кая.  

Снимкылаште: «Йошкар серыште».  

Фотом Экологий да пӱртӱс поянлык ден йырым-йырысе средам аралыме министерствын сайтше гыч налме.

