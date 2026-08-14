«Акрет» – калыкнан поянлыкше дене палдара

Калыкнан поянлыкшым арален кодымошонымаш дене усталык шӱлышан, самырык еҥ-влак «Акрет» проектым илышыш шыҥдарат.
Тудын авторжо – марий волонтёр толкынын еҥже Анастасия Березина. Тудлан педагог, калык семӱзгар-влакым шоктышо Иван Каменщиков, педагог да калык мурым мурышо Линда Николаева да марий сӧрастарышым ыштыше да марий тӱрым тӱрлышӧ Эчан Иванов полшат.
Проектын презентацийжым нуно эн ончычак Кужэҥер кундемыште, а вара Волжский районышто эртареныт.
– Иван дене кок ий ончыч ешым чумыренна. Мыланна тошто марий вургемым лӱмынак Эчан Иванов урген да тӱрлен. Но сӱаным марий йӱла почеш эртарен огынал. Кугезе калыкнан вургем, кочкыш ойыртемже да мурсем поянлыкше дене палдараш манын, тыгай проектым шонен луктынна, – рашемдыш проект вуйлатыше Анастасия Березина.
У сынан вашлиймаш-влак калыкнан поянлыкше дене кугешнаш таратат. Тушко погынышо-влакым нуно коҥга гыч кӱэшт лукмо шокшо мелна, самоварыште шолтымо шудо чай дене сийлат. Тиде жапыштак Иван Каменщиков тӱрлӧ семӱзгарым – кӱслем, ияговыжым, гармоньым – шокта. Юлсер кундемын ӱдыржӧ Линда Николаева дене пырля тошто марий мурым мурат, а Эчан Иванов марий вургем дене палдара да марий тӱрын вийже нерген каласкала. Проектын эн тӱҥ ойыртемже – чыла тиде мотор пӱртӱс лоҥгаште эрта.
Алевтина БАЙКОВА
Марина Маськован фотожо