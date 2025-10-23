Айста «Каче пазарыш» каена!

31 октябрьыште да 1 ноябрьыште М.Шкетан лӱмеш Марий национальный драме театрыште «Каче пазар» спектакльын премьерже лиеш.
Руш классик Николай Гогольын «Женитьба» пьесыж почеш постановкым сценыш лукташ режиссёр Алексей Ямаев ямдыла.
Автор ты произведенийжым XVIII курымын 30-ш ийлаштыже возен. Марий драмтеатрын репертуарышкыже тудын почеш спектакль 1934 ийыште пурен, тунам Николай Станиславский шынден, а 1994 ийыште режиссёр Василий Пектеев тиде произведений почеш постановкым ямдылен.
– Николай Гогольын произведенийыштыже тарватыме йодыш тачысе илышлан моткоч келшен толеш. Садлан тудым тӱрлӧ жапыште тӱрлӧ режиссёр сценыш луктеш, – палемден Марий Эл искусствын сулло деятельже Алексей Ямаев. –
Мо тугай йӧратымаш? Ӱдыр-влак молан марлан лектыт? Рвезе-шамыч молан ӱдырым налыт? Спектакль нине да эше ятыр моло йодышлан вашмутым кычалаш тарата.
Артист-шамыч спектакльын изирак ужашыжым мыланнат, пресс-конференцийыш чумыргышо журналист-влаклан модын ончыктышт. Персонаж-влак моткоч оҥай улыт, артист-влакын костюмышт (художник – Лариса Воробьёва) чевер, пеш сӧрал, декораций (художник-постановщик – Сергей Таныгин) курчак пӧртым ушештара. Спектакльлан семым композитор Григорий Архипов келыштарен.
Алексей Сандаков, Подколёсинын рольжым модшо:
– У спектакльын жанрже – комедий. Драме дене таҥастарымаште комедийыште модаш нелырак. Тылеч ончычат тыгай образем ятыр лийын, но кажныжлан кӱлеш семын ямдылалтман.
Пытартыш жапыште Подколёсин гай еҥ-влак шукын улыт: ӱмырышт мучко пашам ыштат да ӱдырым налаш мондат. А жап толын шумеке умылат: еш илышлан ямде огытыл. Мутат уке, шкет лийын тунемше еҥ илышыжым иканаште вашталташ лӱдеш.
Наталия Алексеева, Агафья Тихоновнан рольжым модшо:
– Агафья Тихоновна – 26 ияш купеч ӱдыр. Дворянинлан моткоч марлан лекнеже, сандене туларвате тудлан тӱрлӧ качым темла. Тыгодымак Агафьян пӱрымашыже тулартыше пӧръеҥ кидыш логалеш, а тудыжо ӱдырлан шке йолташыжым темла. Иктаж качылан марлан лектеш мо? Тидым спектакльым ончымеке пален налаш лиеш.
Алевтина БАЙКОВА
Валерий Тумбаевын фотожо.