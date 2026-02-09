УВЕР ЙОГЫН

А лум лумеш…

Михаил Скобелев Комментарий Материалым 38 гана онченыт

Тачысе темылан

Михаил СКОБЕЛЕВ

А лум лумеш….

Тений теле мемнам поснак ӧрыктара. Икмыняр кече почела лум чарныде оптен, кава шӱтлымыла чучын. Корнышто автомашина дене кудалышташ, йолын кошташат йӧндымылыкым луктын. Пӱртӱсын вийже дене Йошкар-Олаште кажне кечын кучедалыныт: техникыжат, еҥ-влакшат. Шуко пачеран пӧртлаште илыше-влак, кидышкышт кольмым кучен, кудывечыштым шкеак эрыкташ лектыныт.

Ты пагытыште трактор, бульдозер, грейдер дене кудалыштше-влаклан поснак шокшо тургым лийын.

Лумым писын кораҥден шуктыман, уке гын тудо кӱэмалтеш, да эрыкташ нелырак лиеш. Мый кодшо рушарнян кандаш шагат эрдене мӧҥгӧ гыч лектынам, а толынам вес кечын кечывал деч вара гына. Тугеже суткат пеле пашам ыштенам,  ойла ик фирмын механизаторжо Алексей Печкарёв.

Кеч-могай пашаште кыртмен тыршыман, тунам чылажат ворана, но тынар шуко лум луммо годым кадр укелык йодыш пӱсемеш. Тудо мемнан огеш сите.  Тыгак техникымат кӱлеш семын кучылтман.

Йошкар-Олаште чылаже мыняр технике пашам ышта, каласаш неле, 75 манын возат. Туге гынат коммунальщикна-влак тыршат. Тиде коеш. Пытартыш кечылаште лумым тӱҥ корнылаште эрыктеныт. А кудывечылаште лумым эрыктиымылан управляющий компаний мутым кучен. Частный секторлаште гын шке вийлан гына ӱшаненыт.

2 февральыште Йошкар-Олаште кече мучко 14 тӱжем кубометр лумым кораҥденыт. Шуко тиде але шагал, шке шоныза. Рӱдоласе уремла дене коштмо годым кӱртньыгорно вокзалым, Оболенский-Ноготков площадьым шотыш кондымым шекланышым.

Каласыман, тиде кечылаште поезд-влак вараш кодын коштыныт. Амалжым чыланат умыледа, очыни. А поезд ӱмбач лумым пассажир-влакын каен пытымышт деч вара гына кораҥдаш лиеш. «ТехАс» ООО-н механизаторжо Андрей Винокуров кӱртньыгорно вокзал кундемыште лумым жапыштыже эрыктат да ола тӱрыш шупшыктат манын каласыш.

Мутат уке, Йошкар-Олан кажне уремыштыже лумым сайын эрыктат манын каласаш огеш лий. Теве  Гагарин проспектыште, Первомайский (Водопроводный дек лишкырак), Машиностроитель уремлаште шогышо автомашина-шамыч лумым шӱкаш моткоч мешаят. Тыгай годым ӧрат, вет корным эрыктыме график дене тӱрлӧ йӧным кучылтын палдарат, но машина оза-влак тидым йӧршын шотыш огыт нал. Общественный транспортын чарналтышыж-влакымат сайын огыт тӧрлӧ. Ола рӱдыштӧ сӱрет сай гын, ола тӱрыштӧ вестӱрлырак.

Михаил Скобелевын фотожо.

Лум йымалсе пеледыш
