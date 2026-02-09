Тачысе темылан
Михаил СКОБЕЛЕВ
А лум лумеш….
Тений теле мемнам поснак ӧрыктара. Икмыняр кече почела лум чарныде оптен, кава шӱтлымыла чучын. Корнышто автомашина дене кудалышташ, йолын кошташат йӧндымылыкым луктын. Пӱртӱсын вийже дене Йошкар-Олаште кажне кечын кучедалыныт: техникыжат, еҥ-влакшат. Шуко пачеран пӧртлаште илыше-влак, кидышкышт кольмым кучен, кудывечыштым шкеак эрыкташ лектыныт.
Ты пагытыште трактор, бульдозер, грейдер дене кудалыштше-влаклан поснак шокшо тургым лийын.
– Лумым писын кораҥден шуктыман, уке гын тудо кӱэмалтеш, да эрыкташ нелырак лиеш. Мый кодшо рушарнян кандаш шагат эрдене мӧҥгӧ гыч лектынам, а толынам вес кечын кечывал деч вара гына. Тугеже суткат пеле пашам ыштенам, – ойла ик фирмын механизаторжо Алексей Печкарёв.
Кеч-могай пашаште кыртмен тыршыман, тунам чылажат ворана, но тынар шуко лум луммо годым кадр укелык йодыш пӱсемеш. Тудо мемнан огеш сите. Тыгак техникымат кӱлеш семын кучылтман.
Йошкар-Олаште чылаже мыняр технике пашам ышта, каласаш неле, 75 манын возат. Туге гынат коммунальщикна-влак тыршат. Тиде коеш. Пытартыш кечылаште лумым тӱҥ корнылаште эрыктеныт. А кудывечылаште лумым эрыктиымылан управляющий компаний мутым кучен. Частный секторлаште гын шке вийлан гына ӱшаненыт.
2 февральыште Йошкар-Олаште кече мучко 14 тӱжем кубометр лумым кораҥденыт. Шуко тиде але шагал, шке шоныза. Рӱдоласе уремла дене коштмо годым кӱртньыгорно вокзалым, Оболенский-Ноготков площадьым шотыш кондымым шекланышым.
Каласыман, тиде кечылаште поезд-влак вараш кодын коштыныт. Амалжым чыланат умыледа, очыни. А поезд ӱмбач лумым пассажир-влакын каен пытымышт деч вара гына кораҥдаш лиеш. «ТехАс» ООО-н механизаторжо Андрей Винокуров кӱртньыгорно вокзал кундемыште лумым жапыштыже эрыктат да ола тӱрыш шупшыктат манын каласыш.
Мутат уке, Йошкар-Олан кажне уремыштыже лумым сайын эрыктат манын каласаш огеш лий. Теве Гагарин проспектыште, Первомайский (Водопроводный дек лишкырак), Машиностроитель уремлаште шогышо автомашина-шамыч лумым шӱкаш моткоч мешаят. Тыгай годым ӧрат, вет корным эрыктыме график дене тӱрлӧ йӧным кучылтын палдарат, но машина оза-влак тидым йӧршын шотыш огыт нал. Общественный транспортын чарналтышыж-влакымат сайын огыт тӧрлӧ. Ола рӱдыштӧ сӱрет сай гын, ола тӱрыштӧ вестӱрлырак.
Михаил Скобелевын фотожо.