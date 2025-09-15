УВЕР ЙОГЫН

7 вере эртен

Любовь Камалетдинова Comment(0) Материалым 44 гана онченыт

 

13 да 14 сентябрьыште Марий Элыште 7 вере сайлымаш эртен. Кум вере: Волжский, У Торъял да Шернур районлаште – тӱҥ, 2 вере: Волжск олаште да Руэм посёлкышто – уэш эртарыме да 2 вере: Йошкар-Олаште да Кужэҥер поселкышто – ешартыш сайлымаш-влак лийыныт.

Йӱклаш чылаже 21 тӱжемат 713 еҥ миен.

 

Йошкар-Олаште ешартыш сайлымаште «Единый Россий» партий деч кандидат Евгений Кузьмин сеҥен. Тудын верч 72,36 % избиратель йӱклен.

Волжск олаште уэш эртарыме сайлымаште самовыдвиженец Ксения Снегуровалан 56 % еҥ шке йӱкшым пуэн.

Кужэҥерыште ешартыш сайлымаште «Единый Россий» партий деч кандидат-влак Евгений Прокопьев (35,59 %) ден Олег Сидоркин (22,86 %) сеҥеныт.

Руэмыште уэш эртарыме сайлымаште «Единый Россий» партий деч кандидат Марина Даниарова эн шуко (53,22 %) йӱкым поген.

Шернур муниципал округышто 17 депутат, Волжский муниципал округышто 16 депутат, У Торъял муниципиал округышто 16 депутат сеҥеныт.

Любовь Камалетдинова.

