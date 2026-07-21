60 ий дене саламленыт

20 июльышто Тольяттиште Россий президентын Юл кундем федеральный округышто полномочный представительже Игорь Комаров лийын.
Тудо да Самара областьын губернаторжо Вячеслав Федорищев «АвтоВАЗ» акционер ушемын коллектившым предприятийым ыштымылан 60 ий темме да уэмдыме «Нива» машинам ышташ тӱҥалме дене саламленыт.
Коллективым, ветеран-влакым РФ президент Владимир Путинын саламлыме текстыштыже возымо: «Юл серыште чапланыше предприятийым чоҥымо отечественный индустрийын историйыштыже кугу событийыш савырнен, элнан экономический, промышленный вий-куатыштым пеҥгыдемдымашке кугу надыр лийын».
Игорь Комаров палемден: Россий Федерацийыште машинам чоҥышо предприятийлан тиде – кугу историй.
– Нине ийлаште шуко событий лийын, кӱлешан да неле проект-влак илышыш пурталтыныт, нӧлталалтмаш ден камвочмашат вашлиялтыныт. Но мо нигунам лийын огыл – тиде сеҥалтмаш. Мый ӱшанем: эре тыге лиеш, – каласен тудо.
И.Комаров ойыртемалтше пашаеҥ-влаклан тудо «За заслуги перед Отечеством» II степенян орденын медальжым, Чап грамотым да РФ Президентын Тауштымашыжым кучыктен.
«АвтоВАЗ» акционер ушемын президентше Максим Соколов палемден:
– 45 тӱжем еҥан коллективын лӱмжӧ дене Россий Федерацийын президентше Владимир Владимирович Путинлан тӱткышым эреак ойырымыжлан да заводым вияҥдымаште кажне йыжыҥыште полшымыжлан уло кумылын тауштем.
Любовь Камалетдинова.