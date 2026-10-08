Мурым аважлан пӧлеклен

Марий Эл Радион хит-парадше
Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч шке коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.
- Таисия Смирнова, Антонида Новосёлова – «Мошто куанен»
- Николай Изергин – «Вучем вашмутым»
- Татьяна Соловьёва – «Шарнен илашет»
- Марий Эл Радио – «Йомакысе кеҥеж»
- Кирилл Новосёлов – «Кукнур кундемем»
- Алексей Милютин – «Шерге пиалем»
- Валентина Егорова – «Авамлан пӧлеклем»
- Елена Матвеева – «Эргымлан»
- Светлана Лобанова, Николай Казанцев – «Мындыр кек»
- Зоя Берникова – «Аваемлан серыш»
Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.
Аважлан пӧлеклен
Валентина Егорова Морко район Изи Корамас ялыште шочын-кушкын, ешыж дене туштак ила. Школ деч вара штукатур-малярлан, ургызылан тунемын лектын.
Изинекак мураш кумылаҥын. Кызыт тудо Кокласола ялысе тӱвыра пӧртыштӧ аккомпаниаторлан тырша, «Куан памаш» ансамбльыште мура, сценыш шкетынак чӱчкыдын лектеш.
– Репертуарыштем тӱрлӧ теме дене ятыр мурем уло, эше ондакак ямдылен пыштымем шукак, нунымат калыкыш лукташ шонем. Жапше годым верысе самодеятельный композитор Владимир Бажанов дене пырля пашам ыштенна, садлан возен кодымо мурына ятыр. Икмынярже спецоперацийыште улшо пелашемланат пӧлеклалтын, – ойла Валентина. – «Авамлан пӧлеклем» мурым шукертак авамлан муренам. Жап эртымеке, поснак шошым, авам уке лиймеке, мурым йомдарымем ыш шу, сандене тудым уэмден уэш мураш тӱҥальым. Чоныш логалше мурылан мутым Морко район Муналмаш ял гыч Владимир Семёнов серен, а семжым Владимир Бажанов келыштарен.
Алевтина Байкова
Еш альбом гыч налме фото