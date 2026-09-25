Ончыл шымлызе-влак – туныктышо-шамычлан
24-25 сентябрьыште Марий кугыжаныш университетыште Российын 52 регионжо гыч туныктышо-влакын «Педагогическое образование: вызовы XXI века» тӱнямбал конференцийышт эрта.
Тудо педагогике областьыште совет да россий учёный, профессор, Россий наукын сулло деятельже, Россий образований академийын действительный членже Виталий Слатениным шарнымылан пӧлеклалтын.
Конференцийын участникше-влаклан сай паша лектышым Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин, республикын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая тыланеныт.
Погынышо-влак Россий, Китай, Азербайджан да Приднестровье гыч ончыл учёный-шамычын докладыштым колыштыныт, тыгак педагогический образованийыште вашталтыш, педагогике краеведений да моло нерген каҥашеныт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыж гыч налме.