ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 32 гана онченыт

Ончыл шымлызе-влак – туныктышо-шамычлан

24-25 сентябрьыште Марий кугыжаныш университетыште Российын 52 регионжо гыч туныктышо-влакын «Педагогическое образование: вызовы XXI века» тӱнямбал конференцийышт эрта.

Тудо педагогике областьыште совет да россий учёный, профессор, Россий наукын сулло деятельже, Россий образований академийын действительный членже Виталий Слатениным шарнымылан пӧлеклалтын.

Конференцийын участникше-влаклан сай паша лектышым Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин, республикын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая тыланеныт.

Погынышо-влак  Россий, Китай, Азербайджан да Приднестровье гыч ончыл учёный-шамычын докладыштым колыштыныт, тыгак педагогический образованийыште вашталтыш,  педагогике краеведений да моло нерген каҥашеныт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыж гыч налме.

 

 

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Курым гоч эртыше надыр

Киров олаште  П.Алабин лӱмеш краеведений тоштерыште лийме годым ик пӧлемысе пырдыжыште вераҥдыме фото-влак шинчалан пернышт. Шӱдӧ ий утла ончыч лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Усталык куатым вияҥда

Закон дене палдарена Усталык куатым вияҥда Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев 30 апрельыште негызлан налме «Марий Эл Республикыште креатив лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Уэмдыме площадкыште модаш тӱҥалыт

Август кыдал марте Йошкар-Олаште 16 уремыште йоча площадкым уэмден шуктышаш улыт. Тыге оласе изи икшыве-влак 16 площадкыште куанен модаш лудаш…

Добавить комментарий