Ава азап деч арала

21 июльышто Шернур округысо Тиман почиҥгасе купель воктене «Ойган Ава» статуйым вераҥденыт.
Тудын авторжо – Палашнур ялыште илыше, Марий Элыште кумдан палыме кидмастар, пу гыч пӱчкедыше-влакын «Марий калыкын легендыже-влак» фестиваль-конкурсышто кок ий почела сеҥыше Владимир Антропов.
Юмынаван Казанский юмоҥажым мумо кечым шарныме лӱмеш Тиман почиҥгашке Крестный ход миен. Таҥошкылмаш Шернур посёлкышто Архангел Михаилын храмыштыже литургий деч вара тӱҥалын. Тиман памаш воктене храмын настоятельже, протоиерей Владимир молебеным эртарен.
Пайрем деч ончыч купель оралтын леведышышкыже ыресан куполым да Шарнымаш садыш пурымаште «Ойган Ава» статуйым вераҥденыт. Ты пу скульптур шке эргыштым подвиглан благословитлыше чыла ава нерген ойла.
«Дубниковский территориальный отдел» воткыл лаштык гыч налме фото.