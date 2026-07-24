МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Ава азап деч арала

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 29 гана онченыт

21 июльышто Шернур округысо Тиман почиҥгасе купель воктене «Ойган Ава» статуйым вераҥденыт.

 

Тудын авторжо – Палашнур ялыште илыше, Марий Элыште кумдан палыме кидмастар, пу гыч пӱчкедыше-влакын «Марий калыкын легендыже-влак» фестиваль-конкурсышто кок ий почела сеҥыше Владимир Антропов.

 

Юмынаван Казанский юмоҥажым мумо кечым шарныме лӱмеш Тиман почиҥгашке Крестный ход миен. Таҥошкылмаш Шернур посёлкышто Архангел Михаилын храмыштыже литургий деч вара тӱҥалын. Тиман памаш воктене храмын настоятельже, протоиерей Владимир молебеным эртарен.

 

Пайрем деч ончыч купель оралтын леведышышкыже ыресан куполым да Шарнымаш садыш пурымаште «Ойган Ава» статуйым вераҥденыт. Ты пу скульптур шке эргыштым подвиглан благословитлыше чыла ава нерген ойла.

 

«Дубниковский территориальный отдел» воткыл лаштык гыч налме фото.

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

«Марнетын шӱдыржӧ»

Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык паша шотышто министерствыжын увертарыме «Марнетын шӱдыржӧ» марий йылме дене сайт-влакын конкурсышт иктешлалтын. Марий лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

«Йӱштӧ Кугыза унала вуча»

16 декабрьыте Шернур район Кукнур селаште верланыше марий Йӱштӧ Кугызан илемыштыже «Йӱштӧ Кугыза, кресаньык сурт-пече» интерактивный еш программым пашаш лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

«Канде тул» ырыкташ тӱҥалеш

Марий Йӱштӧ Кугызан у пӧртышкыжат газ толын шуын. Кодшо кечылаште «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» организацийын пашеҥже-влак Шернур район Кукнур кундемысе лудаш…

Добавить комментарий