Марий Эл Радион хит-парадше
Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч шке коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.
- Людмила Конакова – «Колышт тудын йӱкшым»
- Эльмира Усова – «Могай пиал»
- Никита Козлов – «Шындышым мый йӧратен»
- Геннадий Васильев, Таисия Смирнова – «Шарнымаш кас»
- Володя Матвеев – «Ӱдырем»
- Наталья Богданова – «Кертат чыла сеҥен»
- Йорга каче – «Тый пӧртылат»
- Ксения Смородинова, Мария Егошина – «Ом вучо»
- Карина Королёва – «Ах, могае сылне пагыт»
- Сергей Пакеев – «Салтак»
Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.
Сылне пагыт кумылым нӧлта
Карина Королёва – Советский посёлкышто шочын-кушкын, а кызыт Медведево район Азаново селаште ила.
Ӱдыр изинекак мураш йӧрата. Школ деч вара Марий кугыжаныш университетыште да Юл кундем технологий университетыште кӱшыл шинчымашым налын. Йоча да студент пагытыште республик, Россий да тӱнямбал кӱкшытан ятыр конкурсышто лауреат лийын.
Кызыт тудо Йошкар-Оласе ик организацийыште юристлан тырша. Жапше лийме семын репертуаржым пойдара да спорт дене пеҥгыде кылым куча, волейболла модеш.
– Репертуарыштем – утларакше руш муро, пытартыш жапыште марий мурымат ямдылаш тӱҥалме. Кызытеш кок марий мурем уло, – рашемдыш Карина. – «Ах, могае сылне пагыт» мурын мутшым Людмила Семёнова возен, а семым Станислав Устюгов келыштарен, аранжировкымат тудак ыштен. Муро шошо, йыр пӱртӱс ужаргыме, пеледме да чонышто каласен моштыдымо шижмаш, йӧратымаш, озаланыме нерген.
Алевтина БАЙКОВА
Фотом еш альбом гыч налме