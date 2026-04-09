УВЕР ЙОГЫН

«Служение» премийлан йӱклымаш мучашлалтын.

Тудо «Госуслуги» порталыште 2 март гыч 6 апрель марте эртен. Ты премий Россий президент Владимир Путинын кӱштымашыж почеш эртаралтын. Организаторжо РФ президентын администрацийже ден Самоуправленийым вияҥдыме всероссийский ассоциаций (ВАРМСУ) улыт.

Тылзе жапыште элнан 89 регионыштыжо шке йӱкшым 1 660 394 еҥ пуэн. Премийыште сеҥыше ден лауреат-влакым 21 апрельыште «Малая Родина — сила России» III всероссийский муниципальный форум кышкарыште палемдат. Церемонийын участникше 7,5 тӱжем муниципальный служащий лиеш, нунын коклаште ветеран ден специальный военный операцийын участникше-влак лийыт.

Эн шуко йӱкым ( 270,9 тӱжем) «Российысе калык-влакын икоян улмышт — элнан вийже» номинацийыште проект-влаклан пуэныт. Кокымшо верыште — «Ончыкылык тукымлан кугу поянлык». Тудын верч 202025 йӱкым пуэныт. Кумшо верыш «Кундемым вияҥдымаш — еҥ-влакын сай илышышт» номинаций лектын (188951 йӱк).

Премийыште сеҥышыже ден лауреатше-влакым 16 апрельыште Россий президентын администрацийжым вуйлатышын икымше алмаштышыже Сергей Кириенкон вуйлатыме Премийын эскерыше советшын заседанийыштыже пеҥгыдемдат. 

Кажныж верч тургыжланена

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, 12 апрель эрдене Йошкар-Оласе больницын инфекционный отделенийыштыже 80 еҥ эмлалтын. Ты чот лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН ШКОЛ ЙОЛГОРНО

«Туныктышо ден ача-ава-влак шукертсек вучат»

Россий Федерацийын Кугыжаныш Думыжо икымше лудмаште элнан школлаштыже ик федерал тӱҥ общеобразовательный программым шыҥдарыме шотышто законопроектым приниматлен. Россий Просвещений лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Правилым пудыртет – штрафым тӱлет

Госавтоинспекцийын увертарымыж почеш, ты арня мучко рӱдолаште, республикысе южо поселкышто водитель-шамычын автотранспорты кужу жаплан шогалтен кодымо правилым пудыртымым тергыше лудаш…

