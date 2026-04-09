«Служение» премийлан йӱклымаш мучашлалтын.
Тудо «Госуслуги» порталыште 2 март гыч 6 апрель марте эртен. Ты премий Россий президент Владимир Путинын кӱштымашыж почеш эртаралтын. Организаторжо РФ президентын администрацийже ден Самоуправленийым вияҥдыме всероссийский ассоциаций (ВАРМСУ) улыт.
Тылзе жапыште элнан 89 регионыштыжо шке йӱкшым 1 660 394 еҥ пуэн. Премийыште сеҥыше ден лауреат-влакым 21 апрельыште «Малая Родина — сила России» III всероссийский муниципальный форум кышкарыште палемдат. Церемонийын участникше 7,5 тӱжем муниципальный служащий лиеш, нунын коклаште ветеран ден специальный военный операцийын участникше-влак лийыт.
Эн шуко йӱкым ( 270,9 тӱжем) «Российысе калык-влакын икоян улмышт — элнан вийже» номинацийыште проект-влаклан пуэныт. Кокымшо верыште — «Ончыкылык тукымлан кугу поянлык». Тудын верч 202025 йӱкым пуэныт. Кумшо верыш «Кундемым вияҥдымаш — еҥ-влакын сай илышышт» номинаций лектын (188951 йӱк).
Премийыште сеҥышыже ден лауреатше-влакым 16 апрельыште Россий президентын администрацийжым вуйлатышын икымше алмаштышыже Сергей Кириенкон вуйлатыме Премийын эскерыше советшын заседанийыштыже пеҥгыдемдат.