Светлана Носова

«Служение» III всероссийский муниципал премийын кумшо этапышкыже Марий Эл гыч  Шернур район Кукнур кундемысе Йӱштӧ Кугызан илемжым да Йошкар-Олаште Марий паркым  тӱзатен толмо проект-влакым пуртымо нерген возенна ыле.  

Премийын организаторжо-влак финалыш эн сай практик-влакым ойырен налыныт. Марий Эл гыч проект-влакым Шернур округ вуйлатыше Александр Кугергин ден Йошкар-Олан мэржын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудинов темленыт. Нунылан «Госуслуги» портал гоч йӱкым пуаш лиеш.

«Тендан йӱкда – тиде элнан ончыкылыкшылан ыштыме надыр, у лидер-влаклан пример да илышнам сай велке вашталтен толшо-влакым аклымаш. Айста чылан пырля марий калыкын ойыртемалтше тӱвыражым да йӱлажым арален кодаш виктаралтше кугу проект-влакым илышыш шыҥдарыше муниципал пашаеҥна-влаклан сеҥышыш лекташ полшена», ­– серен ВКонтакте воткыл лаштыкыштыже Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев. Калык йӱклымаш 6 апрель марте шуйна. Жап эше уло, айста меат ушнена.

Снимкыште: Марий паркыште – йомак шӱлыш.

Светлана Носован фотожо. 

