СЫЛНЫМУТ

Икмыняр у книгам савыктат

Лидия Шабдарова

Тений Марий издательстве кугыжаныш программе полшымо кӱшеш коло утла книгам савыктен лукташ палемден. Икмыняржым ончыктен кодена.

 

Историй теме дене кок томан «История и культура народов Республики Марий Эл» (авторышт Ананий Иванов, Сергей Свечников) книга, Александр Бахтинын «Черемисы в источниках» кумшо книгаже, Александр Акшиковын «Каменные мемориальные памятники марийцев» шымлымашыже лектыт. Марий калыкын илыш йӱлаже Владимир Кудрявцевын «Древо жизни народа мари: зодчество, промыслы, ремёсла» иллюстрациян книгаштыже да Иван Речкинын фотоальбомыштыжо ончыкталтеш.

 

Сылнымутан литератур гыч кугыжаныш программе почеш лекшаш радамыш тений Анатолий Ишалинын «Пиалан лийза» роман-трилогийжын кокымшо томжо, Геннадий Ямбаршевын «Судьба и доля» исторический романже, Светлана Алексееван да Дина Рычкован прозо сборникышт лудшо дек шушаш улыт.
Поэзий книга-влакым лукташат полыш ойыралтын. Надежда Гордееван, Светлана Архипован, Татьяна Очееван да Вероника Корчемкинан почеламут да муро ойпогышт лектыт.

 

Йоча-влаклан Наталья Семьянскаян почеламутшо-влак, Ирина Кузнецован почеламутан туштыжо-влак, самырык лудшылан «Югорно» марий эпос пӧлеклалтыт. «У вий» – «Ончыко» журналлан 100 ий теммылан пӧлеклалтше лӱмгечылык савыктыш ямдылалтеш.

 

Книгам савыктыме шотышто кугыжаныш программым илышыш шыҥдарымаш Марий Элыште илыше калык-влакын йӱлаштым да йылмыштым аралаш да шуяш, кушкын толшо тукымын кӧргӧ чоныштым шуараш да пойдараш полша.

