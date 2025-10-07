СОЦИАЛ ИЛЫШ УВЕР ЙОГЫН

«Кажне кече куанле лийшаш»

Галина Кожевникова

 

Йошкар-Оласе «МягкаЯ сила» ӱдырамаш клубышто  50 ийым эртыше ӱдырамаш-шамычлан пӧлеклалтше мастер-класс лийын.

Витле ийым эртыше ӱдырамаш у илышым тӱҥалын кертеш мо? Тидлан могай йӧнжӧ уло да варажым ончыкылыкшо могай? Чыла тидын нерген участник-влаклан мастер-классын спикерже, Россий ӱдырамаш ушемын регионысо пӧлкажын председательже Нина Иванова каласкален, шке да кугу сеҥымашыш шушо ӱдырамаш-влакын илыш опытышт дене палдарен. Тудо погынышо-шамычлан шонымашыш шуаш, чолга лияш шуко ой-каҥашым пуэн. «Ийгот айдемым шыгырымдышаш огыл, тудо у тӱҥалтышым ышташ да кажне кечым куан дене илаш пуалтеш», – палемден спикер.

Фотом Марий Элын Паша да социальный аралымаш министерствыжын сайтше гыч налме

ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Уло чон дене

Марий Турек посёлкысо кыдалаш школышто тӱҥалтыш класслаш коштшо, туныктышо да ача-ава-влак Отечествым аралыше-влакын кечышт вашеш специальный военный операцийыште улшо-влаклан лудаш…

УВЕР ЙОГЫН

МУРО СЫНАН ПӦЛЕК

3 февральыште калык лӱмым нумалше мурышо да куштышо «Элнет» ансамбль Татарстанысе Памашэҥер ялыш концерт дене миен.  Нуно ты ялын лудаш…

УВЕР ЙОГЫН

Паша йодышым луктеш гын…

Таче, 28 февральыште, 11 гыч 12 шагат марте РФ Президентын Марий Элысе приёмныйыштыжо (Йошкар-Ола, Успенский урем, 38-ше пӧрт, 107-ше лудаш…

