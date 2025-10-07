«Кажне кече куанле лийшаш»

Йошкар-Оласе «МягкаЯ сила» ӱдырамаш клубышто 50 ийым эртыше ӱдырамаш-шамычлан пӧлеклалтше мастер-класс лийын.
Витле ийым эртыше ӱдырамаш у илышым тӱҥалын кертеш мо? Тидлан могай йӧнжӧ уло да варажым ончыкылыкшо могай? Чыла тидын нерген участник-влаклан мастер-классын спикерже, Россий ӱдырамаш ушемын регионысо пӧлкажын председательже Нина Иванова каласкален, шке да кугу сеҥымашыш шушо ӱдырамаш-влакын илыш опытышт дене палдарен. Тудо погынышо-шамычлан шонымашыш шуаш, чолга лияш шуко ой-каҥашым пуэн. «Ийгот айдемым шыгырымдышаш огыл, тудо у тӱҥалтышым ышташ да кажне кечым куан дене илаш пуалтеш», – палемден спикер.
Фотом Марий Элын Паша да социальный аралымаш министерствыжын сайтше гыч налме