Мудреч уш-акыл да порылык пайрем мемнам ушен
«Ме тендам пагалена да аклена, эше кужу жаплан тыгаяк чолга лийын кодса», – 1 октябрьыште тыгай тыланымаш ятыр пашаче коллективыште илалше-влакым саламлыме годым йоҥген, очыни.
2024 ий январьыште «Марий Эл», «Кугарня» ден «Ямде лий» редакций-влак «Марий Эл» увер агентствыш ушненыт. Тений Илалше-влакын тӱнямбал кечын кум редакцийын ветеранже-влакым саламлаш икымше гана пырля чумыренна. Вес семынже лийшашат огыл, очыни, вет ме чыланат Печать пӧртыштӧ вераҥынна, ик организацийыште ыштена, кажныже посна марий газетым луктына. Паша денат икте-весе дене варналтынна. Южгунам, ик машинаш шинчын, командировкышкат пырля лектына, верстальщик ден корректор-влак икте-весылан полшат. Марий йылме дене лекше савыктыш-влакым ыштымаште ме чылан пырля тыршена.
Пайремыш 22 еҥ толын. Ик кугу еш семын ӱстел йыр шинчышт. Нуным кум газетын тӱҥ редакторышт Светлана Пехметова, Ирина Степанова да Людмила Григорьева, тыгак увер агентстве вуйлатышын алмаштышыже Александр Абдулов саламленыт, кажныжлан редакцийлаште кужу жап кыртмен пашам ыштымыштлан Тауштымашым кучыктеныт. Агентстве вуйлатыше Евгений Кузнецовлан тау – пайрем ӱстелым погаш полшен. Сулен налме канышыште улшо коллегына-шамыч шкештат чесым конденыт. Кӧжӧ – когыльым, кӧжӧ – пакчасаскам, емыжым. Вет кызыт нуно шукышт садвечым тӱзатен, пӱртӱсыш лектын коштын чон кумылыштым нӧлтат. Но 1 октябрьым чыланат вучат, тидыже кажныжын ойлымаштыже шижалте. Редакцийыште ыштыме пагытым порын шарналтен, мыскарам ыштен, кызыт кузе жапыштым эртарыме нерген мутланен шинчышт.
Мо куандарыш: чылан илышлан куаныше, нӧлтшӧ кумылан, икманаш, позитивный улыт. Южышт каныме олмеш вес аланыштат келшен толшо пашам муыныт: ороллан, вахтёрлан, санитаркылан ыштат, тӱрлӧ курсыштат тунемыт. Мутлан, ончычсо наборщицына Зинаида Ласточкина вес ийын 80 ийым тема гынат, ола гыч ялыш илаш куснен да пелашыж дене коктын кугу сад-пакчам тӱзатат, эсогыл икмыняр теплицым, мӱкшым кучат. Кумшышт уныкаштым ончат да тидлан кӧра йочасадыште, эсогыл, ӱдырамаш вуй денат, манмыла, кажне ийын Йӱштӧ Кугызам модыт. «Келша», – маныт.
Тений икмыняр ветеран коллегына шке лӱмгечыштым палемденыт, южышт палемдаш тӱҥалыт: Гельсий Зайниевлан – 85, Фаина Кельбединалан – 75, корректор Эльвира Павловалан – 65, верстальщикна Ираида Печниковалан – 70, секретарьшына Зинаида Шабалиналан – 65 ий. Ветеран-влак, шушаш але эртыше лӱмгечыда дене! Таза, пиалан да кужу ӱмыран лийза!
Тыге пырля погынаш йӧным ыштымылан тауштымыж годым Зинаида Шабалина тыгай тыланымашке ешартыш ойым пуртыш: «Таза айдеме – пиалан айдеме».
Ийготыш шушо ветеранна-влакын ойлымаштышт шуко сай тыланымаш, каҥаш да ушан ой йоҥгалтыч. Илыш опыт айдемын илыш умылымашыжым чынжымак пойдара да мыланнат, рвезырак-шамычлан, ушым погаш полша манаш гына кодеш.
«Марий Эл» газетын коллективыштыже тачат ветеран коллегына-влак тыршат: Павел Шакиров (49 ий), Вячеслав Смоленцев (46 ий) да Юрий Исаков (45 ий).
«Эн тӱҥ марий газетлаште ыштыше ветеранна-шамычлан кугу таум ыштена. Кужу ӱмырым илаш тыланена. Ме тендам пагалена да аклена. «Марий Эл» газет редакцийыштына шуко илалше ышта маныт гынат, таче нуно мемнан рӱдӧ семын кодыт. Поснак марий журналистикыште шинчымашышт, опытышт пашаште аклаш лийдыме», – палемдыш саламлышыжла редакцийын тӱҥ редакторжо Светлана Пехметова.
Чынжымак, Илалше-влакын тӱнямбал кечышт кугурак тукым еҥ-влакын мунлыкыштлан, илыш опытыштлан да обществым вияҥдымаште аклаш лийдыме надырыштлан пагалымашым ончыкташ манын эртаралтеш.
Светлана Носова
Снимкыште: Илалше-влакын кечыштым палемдыме годым.
Михаил Скобелевын фотожо.