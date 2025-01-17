нацпроект ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 65 гана онченыт

«Ача-ава патруль»

Марий Элыште «Ача-ава патруль» увер-пропаганде акций тӱҥалын.

Тыгай мероприятийым Марий Эл Образований да науко министерстве республикын Госавтоинспекцийже дене пырля эртара.

Тунемме идалыкын кумшо чырыкшын икымше кечылаштыже Госавтоинспекцийын пашаеҥже-шамыч ача-ава общественностьын еҥже-влак дене пырля школ воктенысе автомашина кудалыштме корно тураште йоча-влаклан корно правил шуктымын кӱлешлыкше нерген умылтареныт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын ВК соцкылысе лаштыкше гыч налме

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