«Ача-ава патруль»
Марий Элыште «Ача-ава патруль» увер-пропаганде акций тӱҥалын.
Тыгай мероприятийым Марий Эл Образований да науко министерстве республикын Госавтоинспекцийже дене пырля эртара.
Тунемме идалыкын кумшо чырыкшын икымше кечылаштыже Госавтоинспекцийын пашаеҥже-шамыч ача-ава общественностьын еҥже-влак дене пырля школ воктенысе автомашина кудалыштме корно тураште йоча-влаклан корно правил шуктымын кӱлешлыкше нерген умылтареныт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын ВК соцкылысе лаштыкше гыч налме