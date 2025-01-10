УВЕР ЙОГЫН

Юрий Исаков Comment(0) Материалым 52 гана онченыт

Марий Эл №1_календарь

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Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Донорын кечыже: 26 литр вӱрым пуэныт

10 октябрьыште «Полупроводник прибор завод» акционер обществыште донор акций кокымшо гана эртен. Вӱрым налме республикысе станцийын куснылшо пунктшо кажне лудаш…

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УВЕР ЙОГЫН

Тӱҥ йодыш – Марий Элын юбилейже

16 апрельыште Марий Элым вуйлатыше Александр Евстифеев  Москваште организационный комитетын  заседанийыштыже участвоватлен. Совещанийым Россий Федераций правительстве председательын  алмаштышыже  Виталий лудаш…

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УВЕР ЙОГЫН

«Идалыкын студентше»

Марий Элыште «Идалыкын студентше» Россий национальный премийын регионысо ужашыже иктешлалтын. Тений куд посна да ныл тӱшка номинаций лийыныт. Заочно лудаш…

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