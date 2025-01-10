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Донорын кечыже: 26 литр вӱрым пуэныт
10 октябрьыште «Полупроводник прибор завод» акционер обществыште донор акций кокымшо гана эртен. Вӱрым налме республикысе станцийын куснылшо пунктшо кажне лудаш…
Тӱҥ йодыш – Марий Элын юбилейже
16 апрельыште Марий Элым вуйлатыше Александр Евстифеев Москваште организационный комитетын заседанийыштыже участвоватлен. Совещанийым Россий Федераций правительстве председательын алмаштышыже Виталий лудаш…
«Идалыкын студентше»
Марий Элыште «Идалыкын студентше» Россий национальный премийын регионысо ужашыже иктешлалтын. Тений куд посна да ныл тӱшка номинаций лийыныт. Заочно лудаш…