КУЧЕМ УВЕР ОБРАЗОВАНИЙ

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 13 гана онченыт

Кыдалаш профессионал образований:

                                        уэмдалтеш, вияҥеш

10 октябрьыште  Йошкар-Олаште «Марий Элысе профессионал образований системе. Перезагрузко» республик кӱкштан форум эртен. Тушто регионысо правительстве председательын икымше алмаштышыже Михаил Васютин лийын.

Ушештарена, Россий Федераций президент Владимир Путин, элнан суверенитетшым пенгыдемдаш да молылан конкурент лияш манын, задачым шынден: вич ийыште ик миллион наре пашазым ямдылаш. Санденак регионласе кыдалаш профессионал образований системылаш вашталтыш-шамыч пурталтыт. Марий Элыштынат тыгак. Михаил Васютин палемден: кундемыштына тудым уэмден вияҥдыме паша ышталтеш. Таче кечылан «Образований» национальный проектын «Самырык профессионалже-влак» федерал проектше дене келшышын, республикысе колледж ден техникумлаште кызытсе жаплан келшыше 52 мастерскойым почмо, тышеч 27-шым – республикын бюджетше кӱшеш.

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымашыже почеш, 2023 ийыште кыдалаш профессионал образованийым пуышо тунемме вер-влакын леведышыштым олмыкташ 39 миллион теҥгем ойырымо. Тений гыч республикыштына «Профессионалите» федеральный программе илышыш пурталтеш: ПГТУ-н-Йошкар-Оласе аграрный колледжше пелен ялозанлык направлений дене «Агротехник» тунемме производство кластер пашам ышта, ончыкыжым Марий радиомеханический рӱдерыште «Радиоэлектроника» рӱдер почылтеш.

Регионыштына «Профессионал-влак» ден «Абилимпикс» чемпионат толкын-влак вияҥыт. Таҥасымаш площадке кӱкшӧ технологиян производствылан келшыше лийже манын, Марий Эл правительстве кажне ийын республикын бюджетше гыч оксам ойыра.

Тений кыдалаш профессионал образованийым налше студент-влакын академический да социальный стипендийыштым кӱзыктымӧ.

Форумыш погынышо-влаклан Михаил Васютин сай паша лектышым тыланен да икмыняр еҥлан наградым кучыктен.

Снимкыште: М.Васютин Строительно-промышленный техникумым вуйлатышын алмаштышыже Л.Квасовалан «Россий Федераций общий образованийын почётан пашаеҥже» оҥеш пижыктыме  знакым кучыкта.

Марий Эл Республикым вуйлатышын администрацийжын информаций паша пӧлкажын уверже негызеш Г.Кожевникова ямдылен.   

 

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