30 эн уста школ директор-влак радамыште

Юрино районысо Марьино школым вуйлатыше Татьяна Дружинина «Российын Идалыкын директоржо-2026» всероссийский конкурсын финалыштыже мастарлыкым ончыкта.
Тенийысе конкурсышто профессионал моштымашым Российын 75 регионжо гыч 900 утла вуйлатыше терген. Тышеч конкурсын пытартыш йыжыҥышкыже 30 эн уста школ директорым ойыреныт. Марий Эл гыч Татьяна Дружинина лач нунын коклаште. Тудо «Траектория движения» лӱман икымше тергымашым эртен. «Ме тӱшка дене пашам ыштенна: вуйлатыме неле кейсым лончыленна. Коллеге-влакын тӱрлӧ йӧным шонен лукмыштым эскераш моткоч оҥай да пайдале ыле», – ойла Татьяна Александровна.
Эрла конкурсант-влак «За и против» тергымашыште шке моштымашым ончыкташ тӱҥалыт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.