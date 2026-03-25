26 регион гыч толыныт

20-22 мартыште Йошкар-Олаште «Наставничестве. Кычалме паша» поисковик-влакын IV всероссийский слётышт эртен.
Тушко Российын 26 регионжо гыч кычалше ушем-влакын 120 еҥышт толыныт. Слёт республикысе Калык-влакын келшымаш пӧртыштышт почылтын. Мероприятий кышкарыште тушто «Воскресение» кычалше студент отрядын, «Авангард» патриот рӱдерын кызытсе саргурал дене палдарыше, «Айдеме – сарыште» интерактивный, «Сеҥымаш кӱсле» ончер-влак пашам ыштеныт.
Погынышо-влакым саламлышыжла регион вуйлатыше Юрий Зайцев палемден:
«Тендан пашада – тиде эртыше пагыт ден ончыкылык кокласе кӱвар. Кажне экспедицийда Шочмо эллан ӱшанле улмо урок. Маршал Георгий Жуковын ойлымыжо семын «Иктат мондалтын огыл да нимат мондалтын огыл». Нине шомаклаште – Кугу Отечественный сар нерген шарнымашын негызше. Верештме кажне медаль, пӧртылтымӧ фамилий – тиде жап да мондымаш ваштареш сеҥымаш», – каласен тудо.
Юрий Зайцев Марий Элысе поисковик-влакын пытартыш ийласе сай паша лектышыштым палемден. Мемнан республикыште да тудын деч ӧрдыжтӧ ятыр экспедиций эртаралтын. Сарыште йомшо шуко еҥын лӱмжым рашемдыме, школ ден оласе тоштерлаш сар жапысе шуко артефактым пуымо.
«Таче, историйым угыч возаш да совет калыкын суапшым иземдаш тӧчымӧ пагытыште, кычалме паша моткоч кӱлешан. Мемнан чылан пырля шуктымо тӱҥ задачына – кочана ден кугезе кочана-влакын геройло койшыш-шоктышыштым пеҥгыдемдыше факт-влакым самырык тукымлан намиен шукташ», – ешарен Юрий Викторович.
Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин мутым налмыж годым каласен: «Таче тыште тыгай еҥ-влак погыненыт, кӧлан патриотизм, парым, шарнымаш – тыглай шомак-влак огытыл. Поисковик радамыште лияш – тиде чон йодмо почеш илымаш, йырым-йырыште историйым ужмаш, эртыше пагытын кочыжым шижын моштымаш да кычалме годым мумо кажне салтак медальонлан акым палымаш.
Тыште ончыктен кодыман: республикыште самырык тукымым патриот шӱлышеш шуарыме пашалан, ты кышкарыштак кычалше-влакын да нунын наставникыштлан полыш шотышто кугу тӱткыш ойыралтеш. 2025 ийыште Молодёжный парламентын темлымыж почеш, «Марий Эл Республикыште патриотический воспитаний нерген» закон пеҥгыдемдалтын. Ты документ исторический шарнымашым аралаш да самырык-влакым чын граждан семын шуараш сай правовой негыз лийын».
Тиде кечынак Марий Эл вуйлатыше Россий Кугыжаныш Думын депутатше, Паша, социальный политике да ветеран-влакын пашашт шотышто комитет председательын икымше алмаштышыже, «Российын поисковый толкынжо» общероссийский мер толкынын ответственный секретарьже Елена Цунаева дене вашлийын. Унан палемдымыж почеш, Марий Элыште Шочмо элым аралыме годым вуйым пыштыше-влак нерген шарнымашым арален кодымо шотышто федерал законын чыла формыжо илышыш шыҥдаралтеш. Тудо сай пример семын «Герои Отечества» тоштерым палемден. Марий поисковик-влакын сӧй кайыме кумдыклаш лектын коштмо пашаштым мокталтен.
Слётым Российысе регионлаште молодёжный политикым комплексно вияҥдыме «Регион для молодых» программе кышкарыште «Российын поисковый толкынжо» общероссийский мер толкын ден Марий Эл правительстве эртареныт.