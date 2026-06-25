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200 ияш эмлымвер

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 24 гана онченыт

 

Козьмодемьянскысе район-влак кокласе эмлымверлан 200 ий темын.

1826 ийыште почылтшо медицине тӧнеж Марий кундемыштына икымше лийын. Ончычшо тудым военный ведомствылан да арестант виктемлан почыныт улмаш. Эмлымверыште 16 койко лийын.

40 ий гыч тудым земский управылан пуэныт да медицине тӧнежым пу пӧрт гыч кок пачаш кӱ оралтыш кусареныт.

Козьмодемьянскыш толшо земский врач-влак калыклан медицине полышым пуымашке кугу надырым пыштеныт. Нунын кокла гыч коктынжо 1887 ийыште кумдан палыме врач-микробиолог Илья Мечниковлан серышым возеныт. Тушто нуно эмлымверыште бактериологий лабораторийым почаш йӧным ышташ, микроскоп ден оборудованийым налаш полшаш йодыныт. Илья Мечников мелын лийын, тыге Козьмодемьянскыште Марий кундемлан икымше лабораторий почылтын.

30-шо ийла кыдалне Курыкмарий районышто специализированный полышын тӱҥ видше-влак илышыш пурталтыныт.

Эмлымвер Марий Элысе медорганизаций-шамычлан специалист-влакым шуарен лукшо «апшаткудылан» шотлалтын. Лач тыште шке жапыштыше республикын ончыкылык тазалык аралтыш министр-влак (тыгайже – ныл еҥ) тыршеныт.

2016 ий гыч тиде тӧнеж  – район-влак кокласе статусан, тушко Юрино районысо рӱдӧ эмлымвер ушнен. Кызыт тудо 38 тӱжем утла еҥлан медицине полышым пуа. Медорганизацийыште 10 врачебный амбулаторий, 15 фельдшер-акушер пункт улыт. Чылаже 90 врач, кыдалаш звенош пурышо 250 специалист пашам ышта. 2018 ийыште первичный вӱргорно отделений почылтын.

Галина Кожевникова

Фотом Марий Элын Тазалык аралтыш министерствыжын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

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