Йошкар-Оласе «Башня» тӱвыра-ончер рӱдерыште у ончер сезон почылтын.
У сезонышто ончыкташ темлыме 200 проект гыч 45 проектшым сайлан шотленыт. Ончерын куд залышкыже, тыгак смотровой площадкыш да башньын аркышкыже нуным вераҥденыт. Шуко сӱретым, декоративно-прикладной сымыктыш объектым, фотосӱретым, инсталляцийым ужын, тыгак почеламут-влакым лудын кертына. Авторышт Йошкар-Ола, Казань, Москва, Томск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов Великий, Мурманск, Хабаровск, Чебоксар, Киров, Балашиха, Красногорск гыч улыт.
Снимкыште: ты ончер рӱдер Спасский башньыште верланен.
Светлана Носован фотожо.