100 наре мӱгинде

Светлана Носова Комментарий Материалым 52 гана онченыт

 Шукерте огыл Санкт-Петербургышто «Мӱинде тӱня» X тӱнямбал фестиваль эртен.

Тудын кышкарыште мӱгиндым ыштыше-влакын чемпионатышт лийын. Тушко Козьмодемьянск гыч ик Иван Шибаршин ушнен. Уста еҥ Российысе пряник пашан мастарже ден заменщик-влакын гильдийыштын Марий Элысе пӧлкажым вуйлата. Тудо «Детский» лӱман «Козьмодемьянскысе пряникым» намиен.

Фестиваль оҥай лийын. Тудым эртарыме кумдыкышто мӱй да корице дене ӱпшалтын. Мастар-влак 100 наре тӱрлӧ мӱгиндым ончыктеныт. Нуным тамлен ончаш лийын. Тыгак пряникым ыштыме мастар-класс-влак эртеныт.

Снимкыште: Иван Шибаршин.

Фотом Иван Шибаршинын воткыл лашткше гыч налме.

 

