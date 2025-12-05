100 наре мӱгинде

Шукерте огыл Санкт-Петербургышто «Мӱинде тӱня» X тӱнямбал фестиваль эртен.
Тудын кышкарыште мӱгиндым ыштыше-влакын чемпионатышт лийын. Тушко Козьмодемьянск гыч ик Иван Шибаршин ушнен. Уста еҥ Российысе пряник пашан мастарже ден заменщик-влакын гильдийыштын Марий Элысе пӧлкажым вуйлата. Тудо «Детский» лӱман «Козьмодемьянскысе пряникым» намиен.
Фестиваль оҥай лийын. Тудым эртарыме кумдыкышто мӱй да корице дене ӱпшалтын. Мастар-влак 100 наре тӱрлӧ мӱгиндым ончыктеныт. Нуным тамлен ончаш лийын. Тыгак пряникым ыштыме мастар-класс-влак эртеныт.
Снимкыште: Иван Шибаршин.
Фотом Иван Шибаршинын воткыл лашткше гыч налме.