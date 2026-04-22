10 эн сай коклаште улыт

УВЕР ЙОГЫН

20 апрель гыч Москваште «Малая Родина — сила России» III всероссийский муниципальный форум эрта.

 

Мероприятийыш Марий Элын 55 еҥан делегацийже миен. Тудым Марий Эл Правительстве Председательын икымше алмаштышыже Евгений Курмаев вуйлата. Чылаже форумыш элнан 89 регионжо гыч шым тӱжем управленец чумыргеныт.

Форум кышкарыште «Служение» премийыште ойыртемалтше-влакым палемденыт. ТОП-10-ш Йошкар-Ола мэрын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудинов ден Шернур муниципальный округын вуйлатышыже Александр Кугергин пуреныт.

 

Антон Аркадьевич «Великое наследие для будущих поколений» номинацийыште «Марий паркын» проектше дене палдарен, а Александр Викторович «Развитие территории — благополучие жителей» номинацийыште Марий Йӱштӧ Кугызан илемжым ончыктен.
«Служение» премий Россий Президент Владимир Путинын кӱштымыж почеш эртаралтеш да элыштына муниципальный образований-влакым ончыко колтымашке да вияҥдымашке виктаралтеш.

 

Тений премийыш 63 397 йодмаш 11 номинацийыште пуэн. нунылан Госуслуго порталыште 1 660 394 еҥ йӱкшым пуэн. Эн шуко йӱкым «Единство народов России — сила страны» номинаций поген. «Мужество и героизм на благо служения Родине» номинацийыште сеҥышым Россий Президент Владимир Путин шкежак саламлен. Ты номинацийыште Калуга областьысе Мещовск муниципальный округын депутатше, Серпей кыдалаш школын директоржо Евгений Филонов лийын.

