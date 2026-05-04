1 июньлан ямде лийшаш

Любовь Камалетдинова

 

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев Йошкар-Оласе Л.И.Соколова лӱмеш йоча эмлымверын чоҥалтше 2-шо №-ан поликлиникышкыже миен толын.  

Тудо кумдыкым кузе тӱзатымым, йоча площадкым, автомобиль парковкым, зданийын тӱжвал велжым, тыгак технический пӧлемлам, регистратурым, рентген, педиатрий отделенийлам, врач-влакын кабинетыштым, конференц-залым, процедурный кабинетым да лабораторий-влакым ончен савырнен.

– Соцкыллаште мылам еҥ-влак чоҥалтше поликлиникын подвал пӧлемлашкыже вӱд пурымо нерген возат. Республикын Чоҥымаш министерствыжлан тидым рашемдаш да амалжым кораҥдаш кӱштем. Тиде йодышым контрольышто кучаш тӱҥалам, – палемден Юрий Зайцев да 1 июнь марте тиде экшыкым кораҥдаш, чоҥымо пашам мучашлаш кӱштен.

У медицине учреждений «Продолжительная и активная жизнь» нацпроект дене келшышын чоҥалтеш. 2024-2026 ийлаште але марте шуктымо пашалан 657 миллион утла теҥге ойыралтын. Росстройконтрольын данныйже почеш, тачысе кечылан объект 92 процентлан ямде.

Поликлиникыште 15 веран кечывал стационар, тыгак физиотерапий, эндоскопий отделений-влак, функциональный диагностике, прививкым ыштыме, процедур, участковый педиатрын, хирургын, аҥысыр специалист-влакын кабинетышт лийыт. Медицине учрежденийыш Йошкар-Оласе 6 кугу микрорайон гыч 15 тӱжем утла йоча кошташ тӱҥалеш.

Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Любовь Камалетдинова ямдылен

 

УВЕР ЙОГЫН

