ОБРАЗОВАНИЙ

Ончылно – Августысо форум

admin Comment(0) Материалым 10 гана онченыт

19 августышто 10.00 шагатлан М.Шкетан лӱмеш Марий национальный драме театрыште образований пашаеҥ-влакын Августысо форумышт почылтеш.

Кажне ийын у тунемме идалык вашеш эртаралтше черетан мероприятийын темыже тыгай лиеш: «Марий Эл Республикыште воспитаний системым вестӱрлемдымаш: ончыкылык да у йӧн-влак».

Конференцийыште пленарный заседаний да секций-шамыч пашам ышташ тӱҥалыт. Нуныжо ты гана тыгай лийыт: «Йоча-влаклан ешартыш образованийым пуымо системым вияҥдыме кызысе ӱжмаш ден тренд-влак», «Образований качествым аклаш вуйлатыме механизмым цифраным ыштымаш», «Муниципальный образований системыште проект менеджмент». Икымше секцийже республикысе Йоча да самырык-влакын усталык полатыштышт лиеш гын, молышт – Информаций технологий да образований качествым аклыме рӱдерыште.

                                                                                                          Г.КОЖЕВНИКОВА

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Лудаш темлена:
ОБРАЗОВАНИЙ

«Лӱдыкшыдымылык школ»

admin

Марий Эл Республикын тӱргоч кайыше ситуаций-влакым ончылгоч кораҥдыме да пытарыме, тулазап лӱдыкшыдымылыкым шуктымо шотышто Правительстве комиссийын «Марий Эл Республикыште  йоча да самырык-влакын «Лӱдыкшыдымылык школ» всероссийский мер толкыныштым вияҥдыме нерген» кӱштымашыже лектын. Тудын дене келшышын, район администраций вуйлатыше-влаклан верлаште ты толкынын филиалжым ышташ да тудым вияҥдаш полышым пуыман, тунемаш да тренировкым эртараш верым палемдыман, тыгак утарыше, […]

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КАЛАСЕ, "МАРИЙ ЭЛ" ОБРАЗОВАНИЙ

Каласе, «Марий Эл»: Шинчымашым тергаш полша

Лидия Шабдарова

Тиде тунемме ийыште, 4-6-шо класслаште тунемше-влак всероссийский тергыме пашам (ВПР) обязательный семын возаш тӱҥалыт манын каласеныт. Тиде тыгак мо? О.СЕРГЕЕВА. Советский район. Йодышлан вашмутым Марий Элын Образований да науко министерствын пресс-службыштыжо пуэныт: – Рособрнадзорым вуйлатыше С.Кравцовын мутшо почеш, 4-6-шо класслаште тунемше-шамыч ВПР-ым чынжымак обязательный семын возат. 4-ше классыште – руш йылме, математике, йырым-йырысе тӱня дене.  […]

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ОБРАЗОВАНИЙ

 Йочам кидпашалан шӱмаҥдат

admin

Параньга район Кугу Пумарий школышто верысе тоштерым ончал савырнаш кумыл лекте. Тыгак  кидмастар-влак денат палыме лийым.

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