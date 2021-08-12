Ончылно – Августысо форум

19 августышто 10.00 шагатлан М.Шкетан лӱмеш Марий национальный драме театрыште образований пашаеҥ-влакын Августысо форумышт почылтеш.

Кажне ийын у тунемме идалык вашеш эртаралтше черетан мероприятийын темыже тыгай лиеш: «Марий Эл Республикыште воспитаний системым вестӱрлемдымаш: ончыкылык да у йӧн-влак».

Конференцийыште пленарный заседаний да секций-шамыч пашам ышташ тӱҥалыт. Нуныжо ты гана тыгай лийыт: «Йоча-влаклан ешартыш образованийым пуымо системым вияҥдыме кызысе ӱжмаш ден тренд-влак», «Образований качествым аклаш вуйлатыме механизмым цифраным ыштымаш», «Муниципальный образований системыште проект менеджмент». Икымше секцийже республикысе Йоча да самырык-влакын усталык полатыштышт лиеш гын, молышт – Информаций технологий да образований качествым аклыме рӱдерыште.

Г.КОЖЕВНИКОВА