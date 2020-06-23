УВЕР ЙОГЫН

У министр

Любовь Камалетдинова Comment(0) Материалым 13 гана онченыт

23 июнь гыч Марий Элыште – у министр. Республикын промышленность, экономический вияҥмаш да торговльо министрлан вес еҥым шогалтыме нерген указым Марий Эл вуйлатыше Александр Евстифеев подписатлен.

Тиде кече гыч министрын пашажым Станислав Крылов шукташ тӱҥалеш. 1994-1996 ийлаште тудо Федераций Советын бюджет, финанс, валюто да кредит виктарымаш, окса эмиссий, налог политике да таможня виктарымаш шотышто комитетшын аппаратшын консультантше лийын. 1996 ий март гыч 2003 ий август марте Федераций Советынак экономический политике, предпринимательстве да собственность йодыш-влак шотышто комитетшын аппаратшым вуйлатен.

Л.КАМАЛЕТДИНОВА

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УВЕР ЙОГЫН

Марий Элын чапшым Грозныйышто арала

admin

22 сентябрьыште Чечня Республикысе Грозный олаште «Российын Идалыкын туныктышыжо-2019» 30-шо всероссийский конкурс почылтын. Марий Элын чапшым тушто Советский район Вечын кыдалаш школышто биологийым туныктышо, ты конкурсын регионысо этапыштыже сеҥыше Людмила Кукарева (снимкыште) арала. Тиде гана профессионал мастарлыкым элнан 85 регионжо гыч ик эн виян педагог-влак ончыктат. 85 участник гыч эн шукынжо (17 еҥ) йот йылмым […]

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УВЕР ЙОГЫН

Сеҥен пӧртылыныт

admin

19-27 июльышто Вологодский областьысе Вытегорский районышто студент-влакын утарыше отрядышт коклаште всероссийский танасымаш эртен. Марий Элын чапшым тушто Утарыше-влакын всероссийский студент корпусшын Марий региональный пӧлкажын студентше-влак араленыт. Нунын тренерышт  Марий аварийно-утарыше службын начальникше Алексей Беляев лийын. Куд кече жапыште студент-влак кум кужытышто таҥасеныт. Физический вийыштымат ончыкташ, техногенный сынан чрезвычайный ситуаций условийыште кычалме да утарыме пашам эртараш, […]

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УВЕР ЙОГЫН

Медицине: Республикысе наркологий диспансерлан – 40 ий

Editor

Лӱмгечылан пӧлеклалтше пайремыште диспансерым вуйлатыше С.Бочкарёв ден тыште пашам ыштыше-влак веле огыл, уна-шамычат тиде медицине тӧнежын кажне структур подразделенийже нерген поро мутым гына ойленыт. Марий Эл Республикын Тазалыкым аралыме министерствыжын лӱмжӧ дене диспансерын коллектившым министрым алмаштыше А.Ушакова саламлен. 

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