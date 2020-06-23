23 июнь гыч Марий Элыште – у министр. Республикын промышленность, экономический вияҥмаш да торговльо министрлан вес еҥым шогалтыме нерген указым Марий Эл вуйлатыше Александр Евстифеев подписатлен.

Тиде кече гыч министрын пашажым Станислав Крылов шукташ тӱҥалеш. 1994-1996 ийлаште тудо Федераций Советын бюджет, финанс, валюто да кредит виктарымаш, окса эмиссий, налог политике да таможня виктарымаш шотышто комитетшын аппаратшын консультантше лийын. 1996 ий март гыч 2003 ий август марте Федераций Советынак экономический политике, предпринимательстве да собственность йодыш-влак шотышто комитетшын аппаратшым вуйлатен.

Л.КАМАЛЕТДИНОВА