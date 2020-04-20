Памяти проф. П.А. Апакаева, выдающегося  ученого и педагога земли марийской

Я подарю Вам мою новую книгу…

Прощальное эссе

Ушел из жизни дорогой для нас Петр Андреевич Апакаев, известный ученый, доктор педагогических наук,. профессор, действительный член Академии педагогических и социальных наук РФ…Не стало нашего коллеги, в котором удивительным образом сочетались широта ума и глубина души. Ушел от нас, своих многочисленных учеников разных поколений и любимых им студентов.

Ученого, всю жизнь ставившего выше всего добропорядочность, сердечность и чувство долга, не стало именно в такие дни, когда мы по-новому осознаем эти человеческие качества через призму общей беды и общей опасности..

Психологи считают, что обладать высокими нравственными установками, или как сейчас принято говорить — скрепами, можно лишь в том случае, если они сформировались в сложных жизненных обстоятельствах и пропущены через струны своего сердца… Наверняка первые уроки жизни были получены Петром Андреевичем на «малой родине» в родной деревне Старый Орьебаш ныне Калтасинского района Башкирии. Жизнь с детства не баловала его: в семь лет остался без матери и до прибытия отца с трудового фронта жил вдвоем с младшим братом Анатолием, для которого был » и жнец, и на дуде игрец». Не здесь ли он получил первые и главные жизненные уроки, что нельзя сдаваться ни при каких обстоятельствах?.. И как ни сопротивлялся отец, которому дома нужны были рабочие руки, все же Пётр уговорил его отпустить учиться в Амзибашевскую семилетку. Там он вскоре и стал лучшим учеником и первым помощником учителей.. С тех пор «дорога» в Красноволжское педагогическое училище ему была уже «заказана» и определила последующий жизненный путь. Поэтому в марийский край, на историко-филологический факультет МГПИ им.Н.К.Крупской, молодой педагог приехал и с «красным» дипломом , и с огромным желанием учиться, чтобы посвятить себя педагогической стезе.

Именно педагогической , где на первом месте реальная практика и реальные , а значит отнюдь не идеальные (!) девчонки и мальчишки! Именно с такими столкнулся Пётр Апакаев, когда после окончания вуза начал свою трудовую деятельность воспитателем и преподавателем марийского языка в республиканской музыкально-художественной школе-интернате №1 г.Йошкар-Олы. Это потом уже, лет через пятнадцать — двадцать, его воспитанники стали «звездами «

марийской культуры — композиторы Алина Архипова и Сергей Маков, музыкант- дирижер Станислав Элембаев, певец Геннадий Петухов, художник Иван Ямбердов и другие! А на школьной скамье все они были влюблены в молодого педагога Петра Андреевича, который с утра и до позднего вечера был рядом, придумывал новую «пищу для ума» этим пытливым шалунишкам. Создал известный на всю республику пионерский отряд , который стал победителем Всероссийского конкурса «Турнир смекалистых», объявленный газетой «Пионерская правда», и получил небывалую по тем временам награду — коллективную путевку в знаменитый Артек! И они поехали в Крым вместе — отряд имени Януша Ялкайна и его молодой наставник Петр Апакаев.

Именно тогда родились его первые книги — «Путь к сердцу ребенка» и «Учитель и класс», которые и сейчас читаются на одном дыхании, как и знаменитая повесть В.А.Сухомлинского «Сердце отдаю детям». И нет сомнения, что именно любовь к детям объединила через годы этих двух педагогов , которые были знакомы друг с другом только по переписке…

Думаю, что многие коллеги и студенты даже не подразумевали, что Петр Андреевич еще в студенчестве стал прототипом главного книжного героя! Его работа в летнем пионерском лагере им. В.Котика настолько покорила всех, что начальник лагеря — талантливый педагог Леонид Степанович Стариков, написал художественно-документальную повесть «26 дней на обитаемом острове» (1996), главным героем которой стал увлекающий подростков за собой молодой вожатый П.А.Апакаев. Мала книжечка, но она — бесценная копилка педагогического опыта! Считаю, что вот ее и надо брать всем студентам на летнюю практику как методическое пособие!

Сегодня любое воспоминание о Петре Андреевиче будет читаться, как «неоконченный роман». Слишком многозвучна и многокрасочна , богатой на людей и события была эта Жизнь.

И где бы он не трудился — аспирантом в годичной аспирантуре при НИИ национальных проблем Министерства просвещения РСФСР, инструктором отдела науки и учебных заведений Марийского обкома, старшим научным сотрудником МарНИИ им.В.М.Васильева или преподавателем педагогического

института — везде переплетались три удивительные грани его личности — научная, педагогическая и литературная. Во многом

это было связано с именем Януша Ялкайна — марийского писателя, переводчика, фольклориста, этнографа, библиографа.

Петр Андреевич не скрывал, что на вопрос «С кого он делает свою жизнь?» , он всегда отвечал :» С Януша Ялкайна, своего земляка, он во всем для меня пример!» Его кандидатская диссертация на тему «Взаимосвязь урочной и внеурочной работы по литературе в марийской школе» (1972) была выполнена на примере изучения жизни и творчества Я.Ялкайна. Далее эти идеи нашли углубленное развитие в его докторской диссертации «Историко-педагогические и этнопедагогические основы демократизации образования в Марийском крае»(1998). И не удивительно, что за свои научные труды ученый был отмечен высокой наградой Республики Башкиртостан -Государственной премией им. Я.Ялкайна.

Когда коллеги из Марийского пединститута наконец-то убедили его, Заслуженного учителя МАССР (1969), перейти на преподавательскую деятельность и заняться подготовкой кадров, то все знали, что в его лице вуз приобретает крупнейшего ученого-этнопедагога, имя которого широко известно во всем финно-угорском мире .

За тот период, когда П.А.Апакаев заведовал в МГПИ им. Н.К.Крупской кафедрой педагогики начального образования (1986 — 1991), укрепился опытными учителями- практиками ее кадровый состав, расширилась тематика научных исследований.

Стала традицией проведение Всероссийской научно-практической конференции » Начальная школа: проблемы и перспективы, ценности и инновации», которая до сих пор , двенадцать лет подряд, ежегодно собирает педагогов-новаторов не только из регионов России, но и Белоруссии, Эстонии, Казахстана. Блистали на них своими изысканиями его аспиранты и молодые кандидаты — М.П.Гареева, И.Ш.Александрова, С.А.Катькова, Е.П.Береснева и другие.

Он умел говорить на одной «волне» и с учеными, и с практиками.

В.Т.Михайлов, один из первых подготовленных им кандидатов педагогических наук, вспоминает:» Именно проф.П.А.Апакаевым были созданы первые методические пособия и важные рекомендации для учителей — «Воспитание словом», «Методика преподавания марийского языка в начальной школе», «Изучение родных литератур в национальных школах РСФСР», которые не раз переиздавались и востребованы до сих пор.» За этот вклад в науку и подготовку педагогических кадров проф.П.А.Апакаеву было присвоено звание » Заслуженный деятель науки МАССР (1991).

Коллега по научному «цеху» доцент З.К.Иванова, заслуженный работник культуры РМЭ, подчеркивает другую важную грань его таланта — в области художественного слова. «Им опубликованы рассказы, повести, содержащие огромный воспитательный потенциал в формировании подрастающего поколения на примере гуманизма и народной педагогики». Его имя заслуженно внесено в энциклопедию «Лучшие люди России»(2004) как достойного представителя земли марийской.

И это, действительно, так! Кроме того, профессор П.А.Апакаев оставил нам в наследство удивительные педагогические «портреты» своих коллег, с которыми трудился в МГПИ, а затем и в МарГу на протяжении многих лет. Среди них Е.Я.Гурьянова и Ф.В.Гинзбург, деканы факультета, С.А.Мухина и Е.В.Мальцева, возглавлявшие кафедру педагогики и методики начального обучения, доценты О.А.Макарова и Р.Н.Хакимова и многие другие — каждый со своим «педагогическим почерком» и стилем общения со студентами. «Пишите, мой юный друг,- говорил он, обращаясь к А.В.Рыбакову, молодому исследователю, которого приглашал к себе в последние годы в соавторы,- пишите и все у Вас получится! Вокруг нас такой интересный мир!»

Сейчас трудно поверить, как при всей занятости его, Почетного профессора вуза, оставалось время для напряженной работы в двух диссертационных советах по педагогическим наукам — в городах Йошкар-Ола и Чебоксары., а также на оппонирование в разных «концах географии» — Хельсинки и Тарту, Москве и Санкт-Петербурге, Саранске и Казани, Бирске и Уфе…. И везде его знали, везде ждали, и никому он не мог отказать… Профессор Л.В.Кузнецова, многолетний Председатель диссертационного совета по педагогическим наукам, действовавшем на базе Чувашского государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева, вспоминает :»Для меня Петр Андреевич — настоящий интеллигент, в котором всё: мысли, дела, слова были настолько искренними и добрыми, что каждая встреча с ним являлась счастливым случаем. Столько энергии, веры, любви к педагогической профессии, которую он воспевал в своих книгах-проповедях! Только безгранично добрый и светлый человек смог возвысить учительский труд на примере своих современников, говорящих на его родном — татарском, башкирском, марийском и русском языках! Каждая встреча с Петром Андреевичем, таким родным и близким, заканчивалась словами: «Ну мы еще встретимся, в Чебоксарах или Йошкар-Оле, и я Вам подарю мою новую книгу.»

Не успел, не состоялась…Скорбим…



Наталья Сергеевна Морова ,

доктор педагогических наук,

профессор Марийского госуниверситета