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Памяти проф. П.А. Апакаева, выдающегося  ученого и педагога земли марийской

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Я подарю Вам  мою новую книгу…

     Прощальное эссе

  Ушел из  жизни  дорогой для нас  Петр Андреевич  Апакаев, известный ученый, доктор педагогических наук,. профессор,  действительный член Академии педагогических и социальных наук РФ…Не стало нашего коллеги,  в котором удивительным образом сочетались  широта ума и  глубина души. Ушел от нас, своих  многочисленных учеников разных поколений и любимых им студентов.

Ученого, всю жизнь ставившего выше всего добропорядочность,  сердечность и чувство долга, не стало именно в  такие дни, когда мы  по-новому осознаем эти человеческие качества через призму общей беды и общей опасности..

   Психологи считают, что    обладать  высокими  нравственными  установками, или как сейчас принято говорить — скрепами,   можно лишь в том случае,  если они   сформировались в сложных жизненных обстоятельствах и    пропущены  через струны своего сердца… Наверняка первые уроки жизни были получены Петром Андреевичем   на «малой  родине» в родной  деревне Старый Орьебаш  ныне Калтасинского района  Башкирии.  Жизнь с детства  не баловала его: в семь лет остался без матери и до прибытия отца с  трудового  фронта  жил вдвоем с младшим братом  Анатолием,  для которого был  » и жнец, и на дуде игрец». Не  здесь ли он получил  первые и главные жизненные  уроки, что нельзя сдаваться  ни при каких обстоятельствах?..  И как ни сопротивлялся отец, которому дома  нужны были рабочие руки, все же  Пётр  уговорил его  отпустить учиться   в  Амзибашевскую  семилетку.  Там он вскоре и  стал лучшим учеником и первым помощником  учителей..  С тех пор  «дорога» в  Красноволжское педагогическое  училище ему была уже «заказана»  и определила  последующий жизненный путь. Поэтому  в марийский край, на историко-филологический факультет МГПИ им.Н.К.Крупской, молодой педагог приехал  и с «красным»  дипломом , и  с огромным желанием  учиться, чтобы посвятить  себя педагогической  стезе. 

  Именно педагогической , где на первом месте реальная практика и реальные , а значит отнюдь не идеальные (!)  девчонки и  мальчишки! Именно с такими столкнулся  Пётр Апакаев, когда после окончания вуза   начал свою трудовую деятельность  воспитателем и   преподавателем марийского языка в республиканской музыкально-художественной школе-интернате №1 г.Йошкар-Олы.  Это потом уже, лет через пятнадцать — двадцать, его воспитанники  стали  «звездами «

марийской культуры — композиторы Алина  Архипова и Сергей Маков, музыкант- дирижер  Станислав Элембаев, певец Геннадий Петухов, художник Иван Ямбердов и другие!  А на школьной скамье все они были влюблены в молодого педагога Петра Андреевича, который с  утра и  до позднего  вечера был  рядом, придумывал новую «пищу для ума» этим пытливым шалунишкам.  Создал   известный  на всю республику  пионерский отряд , который  стал победителем Всероссийского  конкурса «Турнир смекалистых», объявленный   газетой  «Пионерская правда», и получил  небывалую по тем временам награду — коллективную путевку в знаменитый Артек!  И  они  поехали  в Крым вместе —  отряд имени  Януша Ялкайна и  его  молодой  наставник  Петр Апакаев.

 Именно тогда родились его первые книги — «Путь к сердцу ребенка» и «Учитель и класс», которые и сейчас читаются на одном дыхании,  как и  знаменитая повесть  В.А.Сухомлинского «Сердце отдаю детям».  И нет сомнения, что именно любовь к детям объединила  через годы  этих двух   педагогов , которые были знакомы друг с другом только по переписке…

   Думаю, что многие коллеги и студенты даже не подразумевали, что  Петр Андреевич еще в студенчестве  стал   прототипом главного книжного героя!  Его работа в летнем пионерском лагере  им. В.Котика настолько покорила всех, что начальник лагеря — талантливый педагог Леонид Степанович Стариков, написал художественно-документальную повесть «26 дней на обитаемом острове» (1996), главным героем которой стал увлекающий  подростков за собой  молодой  вожатый  П.А.Апакаев.    Мала книжечка, но  она — бесценная копилка педагогического опыта!  Считаю, что вот ее и  надо брать  всем студентам  на летнюю практику как методическое пособие!

    Сегодня  любое воспоминание  о  Петре  Андреевиче будет  читаться, как «неоконченный  роман». Слишком многозвучна  и многокрасочна ,  богатой  на людей и события  была эта  Жизнь.

И где бы он не трудился — аспирантом в годичной аспирантуре при НИИ национальных проблем Министерства просвещения РСФСР,  инструктором отдела науки и учебных заведений Марийского обкома, старшим научным сотрудником МарНИИ им.В.М.Васильева или преподавателем  педагогического

 института — везде переплетались три удивительные грани его личности — научная, педагогическая и литературная. Во многом 

это было связано с именем Януша Ялкайна — марийского писателя, переводчика, фольклориста, этнографа, библиографа.

Петр Андреевич  не скрывал, что на вопрос «С кого он делает свою жизнь?» ,  он всегда отвечал :» С  Януша Ялкайна, своего земляка, он во всем для меня пример!»  Его кандидатская диссертация на тему «Взаимосвязь урочной и внеурочной работы по литературе в марийской школе»  (1972) была   выполнена на примере изучения жизни и творчества  Я.Ялкайна.  Далее эти идеи нашли углубленное  развитие в его докторской диссертации  «Историко-педагогические и этнопедагогические основы   демократизации образования в Марийском крае»(1998). И не удивительно, что за свои научные труды ученый был отмечен  высокой  наградой  Республики Башкиртостан -Государственной премией им. Я.Ялкайна.

 Когда коллеги из  Марийского  пединститута   наконец-то  убедили его, Заслуженного учителя МАССР (1969),  перейти на преподавательскую деятельность и заняться подготовкой кадров, то все  знали,  что в его лице  вуз приобретает   крупнейшего  ученого-этнопедагога, имя которого  широко известно во всем финно-угорском мире .

   За тот период, когда П.А.Апакаев заведовал в МГПИ им. Н.К.Крупской  кафедрой  педагогики начального образования (1986 — 1991), укрепился опытными  учителями- практиками ее кадровый состав, расширилась тематика научных исследований.

Стала традицией проведение  Всероссийской  научно-практической конференции » Начальная школа: проблемы и перспективы, ценности и инновации», которая  до сих пор , двенадцать  лет подряд,  ежегодно собирает педагогов-новаторов не только из регионов России, но и  Белоруссии, Эстонии, Казахстана. Блистали  на них  своими изысканиями  его аспиранты и молодые кандидаты —  М.П.Гареева,  И.Ш.Александрова, С.А.Катькова, Е.П.Береснева  и другие. 

Он умел говорить на одной «волне»  и с учеными, и с практиками.

В.Т.Михайлов, один из первых  подготовленных им кандидатов педагогических наук, вспоминает:» Именно  проф.П.А.Апакаевым  были созданы первые  методические пособия и   важные рекомендации  для учителей —  «Воспитание словом», «Методика преподавания марийского языка в начальной школе», «Изучение родных  литератур в национальных школах  РСФСР», которые не раз  переиздавались и востребованы до сих  пор.»  За этот вклад в науку и подготовку педагогических кадров проф.П.А.Апакаеву было присвоено звание » Заслуженный деятель науки МАССР (1991).  

  Коллега по научному  «цеху» доцент З.К.Иванова, заслуженный  работник культуры РМЭ,  подчеркивает другую важную грань его таланта — в области художественного слова. «Им опубликованы рассказы, повести, содержащие  огромный воспитательный потенциал  в формировании подрастающего поколения на примере гуманизма и народной педагогики».  Его имя  заслуженно  внесено в энциклопедию «Лучшие люди России»(2004) как достойного представителя земли марийской.

    И   это, действительно, так!   Кроме того, профессор П.А.Апакаев оставил нам в наследство  удивительные педагогические «портреты»   своих коллег, с которыми трудился в МГПИ, а затем и в МарГу на протяжении многих лет.  Среди них  Е.Я.Гурьянова и Ф.В.Гинзбург, деканы факультета,  С.А.Мухина и  Е.В.Мальцева,  возглавлявшие кафедру педагогики и методики начального обучения,  доценты  О.А.Макарова и Р.Н.Хакимова и многие другие  — каждый со своим «педагогическим почерком»  и стилем общения со студентами. «Пишите, мой юный друг,- говорил он, обращаясь к  А.В.Рыбакову, молодому исследователю,  которого приглашал  к себе  в последние годы в соавторы,- пишите и все у Вас получится! Вокруг  нас такой интересный мир!»

   Сейчас трудно  поверить, как при всей   занятости  его,  Почетного профессора  вуза, оставалось  время  для напряженной  работы в двух диссертационных советах  по педагогическим наукам — в городах Йошкар-Ола и Чебоксары., а также  на оппонирование в разных «концах географии» —  Хельсинки и  Тарту,  Москве и Санкт-Петербурге,  Саранске и Казани,  Бирске и Уфе…. И везде  его знали, везде ждали, и никому он не  мог отказать… Профессор Л.В.Кузнецова, многолетний Председатель диссертационного совета по педагогическим наукам, действовавшем на базе Чувашского государственного  педагогического института им.  И.Я. Яковлева, вспоминает :»Для меня Петр Андреевич — настоящий интеллигент, в котором всё: мысли, дела, слова были настолько искренними и добрыми, что каждая встреча с ним являлась счастливым случаем.  Столько энергии, веры, любви к педагогической  профессии, которую он воспевал в своих книгах-проповедях! Только безгранично добрый и светлый человек смог возвысить учительский труд на примере своих современников, говорящих на его родном — татарском, башкирском, марийском и русском языках! Каждая встреча с  Петром Андреевичем, таким  родным и близким, заканчивалась словами: «Ну мы еще встретимся, в Чебоксарах или Йошкар-Оле, и я Вам подарю мою новую книгу.»

 Не успел, не состоялась…Скорбим…

  
        Наталья Сергеевна Морова ,

           доктор педагогических наук,

           профессор Марийского госуниверситета

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