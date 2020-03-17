Видеоролик о развитии здравоохранения

от 12 марта 2020 г. № 68 О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов Правительство Республики Марий Эл п о стан о в ля ет: Произвести […]
В Марий Эл насчитывается более 80 тысяч волонтёров! Это люди, которые заботятся о тех, кому сложно делать это самостоятельно. Поправки в Конституцию повысят значимость волонтерства и закрепят обязанность власти поддерживать и развивать добровольчество!
12 марта 2020 г. К 75-летию Победы ветераны Республики Марий Эл получат единовременные выплаты. Решение о единовременной помощи принял Глава Марий Эл Александр Евстифеев. Соответствующее постановление Председателем Правительства республики подписано сегодня. Документом определено, что денежнуювыплату из регионального бюджетаветераны республики получат к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Для инвалидов и ветеранов Великой […]