Видеоролик о развитии здравоохранения

В Марий Эл насчитывается более 80 тысяч волонтёров! Это люди, которые заботятся о тех, кому сложно делать это самостоятельно. Поправки в Конституцию повысят значимость волонтерства и закрепят обязанность власти поддерживать и развивать добровольчество!