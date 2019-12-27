Вич у мастерской пашалан ямде

«Самырык профессионал-влак» федерал проектын «Профессионал образованийым пуышо организаций-влаклан кызытсе йодмаш почеш материально-технический базыштым пеҥгыдемдаш кугыжаныш полыш» мероприятийже дене келшышын, Йошкар-Оласе технологий колледжыште «Информаций да коммуникаций технологий-влак» лот дене 5 мастерской почылтын. Мероприятийыште Марий Эл Правительстве председательын икымше алмаштышыже М.Васютин лийын.

Ушештарена, тений тиде тунемме вер Россий Просвещений министерствын грантшым сеҥен налын. Тыге федерал бюджет гыч тудлан 17 миллион теҥге, а Марий Элын гыч 2,078 миллион теҥге ойыралтын, колледж шке кӱшешыже 1,7 миллион теҥгем кучылтын. Ты окса дене 2019 ийыште тунемме верым олмыктымо, у оборудованийым да мебельым, тыгак лицензиян программым налме. Чылаже 112 автоматизироватлыме паша верым ыштыме.

У мастерской-влак тыгай компетенций дене пашам ышташ тӱҥалыт: «Бизнеслан программе решений», «Сеть да системе администрирований» «1С:Предприятий 8 платформышто бизнеслан IT решений», «Компьютер модыш да мультимедийный приложений-влакын разработкышт», «мобильный приложений-влакын разработкышт».

Мастерской-шамычым торжественно почмо деч вара уна-влаклан мастер-классым ончыктеныт. Тиде кечынак «йыргешке ӱстел» йыр «Марий Эл Республикыште IT-сферлан специалистым ямдылыме дене кылдалтше йодыш» теме дене мутланымаш лийын, тунамак регионын ик эн ончыллан шотлалтше «1С-Papuc Йошкар-Ола» компанийже ден колледж вашкыл шотышто ойпидышым ыштеныт.

Г.КОЖЕВНИКОВА