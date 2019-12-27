ОБРАЗОВАНИЙ

Вич у мастерской пашалан ямде

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«Самырык профессионал-влак» федерал проектын «Профессионал образованийым пуышо организаций-влаклан кызытсе йодмаш почеш материально-технический базыштым пеҥгыдемдаш кугыжаныш полыш» мероприятийже дене келшышын,  Йошкар-Оласе технологий колледжыште «Информаций да коммуникаций технологий-влак» лот дене 5 мастерской почылтын. Мероприятийыште Марий Эл Правительстве председательын икымше алмаштышыже М.Васютин лийын.

Ушештарена, тений тиде тунемме вер Россий Просвещений министерствын грантшым сеҥен налын. Тыге федерал бюджет гыч тудлан 17 миллион теҥге, а Марий Элын гыч 2,078 миллион теҥге ойыралтын, колледж шке кӱшешыже 1,7 миллион теҥгем кучылтын. Ты окса дене 2019 ийыште тунемме верым олмыктымо, у оборудованийым да мебельым, тыгак лицензиян программым налме. Чылаже 112 автоматизироватлыме паша верым ыштыме.

У мастерской-влак тыгай компетенций дене пашам ышташ тӱҥалыт: «Бизнеслан программе решений», «Сеть да системе администрирований» «1С:Предприятий 8 платформышто бизнеслан IT решений», «Компьютер модыш да мультимедийный приложений-влакын разработкышт», «мобильный приложений-влакын разработкышт».

Мастерской-шамычым торжественно почмо деч вара уна-влаклан мастер-классым ончыктеныт. Тиде кечынак «йыргешке ӱстел» йыр «Марий Эл Республикыште IT-сферлан специалистым ямдылыме дене кылдалтше йодыш» теме дене мутланымаш лийын, тунамак регионын ик эн ончыллан шотлалтше «1С-Papuc Йошкар-Ола» компанийже ден колледж вашкыл шотышто ойпидышым ыштеныт.

Г.КОЖЕВНИКОВА

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Лудаш темлена:
ОБРАЗОВАНИЙ ШКОЛ ЙОЛГОРНО

Чыла предметым «визытанлан» палат

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Руэмысе шуко профилян республикысе лицей-интернатын Талантан икшыве-влак дене пашам ыштыме рӱдерыштыже эртыше кугарнян «Великолепная пятёрка» модыш-конкурс эртен. Тушто Марий Элысе 10 школ гыч 8-ше класслаште тунемше ӱдыр-рвезе-влак шинчымашыштым ончыктеныт.  

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ОБРАЗОВАНИЙ

«Чиновник лиймем шуын огыл», –

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Тыге ойлен гынат, Горькийысе мединститут деч вара врачлан пашам ыштен, вара – Марий АССР здравоохранений министерствыште кадр шотышто инспекторлан, министрын алмаштышыжлан, 1992 ий гыч – Марий Эл президентын администрацийыштыже консультантлан, 1996 ийыште – уэш тазалыкым аралыме министрын алмаштышыже, 1997-2001 ийлаште – министр. Тачысе «Арсланыштына» галстук деч посна –  Килемар район Отар ялыште шочшо, Марий Элын […]

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ОБРАЗОВАНИЙ

Француз йылмым шымлена

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Эртыше кечылаште Марий кугыжаныш университетыште «Виват, Франций!» республиканский форум латкокымшо гана эртен. Тудым республикысе Образований да наука министерстве, Йошкар-Ола администрацийын образований управленийже, Андре Мальро лӱмеш 26-шо №-ан гимназий, Марий кугыжаныш университет ямдыленыт. Форумым Марий кугыжаныш университетын ректоржo М.Швецов почын. Тудо француз йылмын кӱлешлыкше да лишыл тунемме ийлаште Марий кугыжаныш университетыште французла кутырышо студент-влак ешералт толмышт […]

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