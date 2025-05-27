УВЕР ЙОГЫН

Юринысе замокышто вучат

Светлана Носова Comment(0) Материалым 28 гана онченыт

Икымше каналыште Марий кундемын моторлыкшо нерген палдареныт.

Корреспондент Светлана Костина Юринысе Шереметьев замокышто да Чыкма олаште  лийын. Сюжетыште  автомобиль дене путешествийыш коштмо нерген ойлалтын.

1 июньышто Юринысе Шереметьев замокын кумдыкыштыжо «Шереметьев гуляймаш» фестиваль лиеш. Тудо республикын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыжын полшымыж дене эртаралтеш. Мо оҥайже, ты мероприятийыш Марий Эл гыч веле огыл, Нижний Новгород гычат усталык коллектив да кидмастар-влак толыт. Тиде кечын Шереметьев замок кӧргыштак кӱчык экскурсий-влакым эртарат, сӱрет галерейыш, йӱдвел балконыш, кугу гостинныйыш, эрвел пӧлемыш, тумо кабинетыш да моло вереат.  Эшежым тыште уэмдыме ик зал почылтшаш.

Ты кечынак замок кумдыкышто кава йымалысе «Кеҥежымсе тургым» театр фестиваль  почылтеш. Э.Сапаев лӱмеш кугыжаныш опер да балет театрын артистше-влак тушто «Раймонда» балетым ончыктат

 Светлана Носован фотожо

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