Ямле Янык памаш воктене – «Кавасе алаша»

26 июньышто М.Шкетан лӱмеш Марий национальный драме театр «Кавасе алаша» мурсем комедийым Морко район Унчо селаште пӱртӱс лоҥгаште модын ончыктен.
… Йӱрат йӱрын, юалге мардежат пуалын, кечат ончен, шонанпылат торашке волгалтын, но игечын койышыжо театрын коллектившым да поро йолташыже-влакым нимынярат лӱдыктен огыл. Театрын технический пашаеҥже-влак кечывал деч ончыч Янык памаш воктене сценым сӧрастареныт, тӱрлӧ оборудованийым вераҥденыт… Тиде гутлаште кенеташте кок кутышын виян йӱр опталын. Тидлан кӧра микроавтобусым корем гыч трактор дене шӱдырен лукташ пернен. Йӱр деч вара юж яндарештмыла, чонлан куштылгынрак чучын. Кас велеш Янык памаш воктенысе радам дене шогышо теҥгыллаш еҥ-влак толаш тӱҥальыныт. Спектакль марте кумылан-влак памашын йыргыктен лекше йӱштӧ вӱдшӧ дене кидым-шӱргым шӱалташ миен толыныт, сылне вершӧрым ончен савырненыт. А вераҥмеке, тораште волгалтше тӱрлӧ тӱсан шонанпылым ончен да кайык мурым колыштын куаненна.
Ончаш толшо-влакым театрын художественный вуйлатышыже Роман Алексеев саламлен да спектакльым эртараш полшышо-влаклан кугу таум ойлен.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше, верысе «Передовик» ялозанлык артель вуйлатыше Юрий Игнатьев марий театрын пашажым кӱкшын аклен каласен да умбакыжымат марий тӱвыранам сцене гоч моштен ончыкташ тыланен.
Кугу Отечественный сар жапыште кум лётчик йолташын илышыже, товатлыме мутым пуымыжо да нунын йӧратымашышт нерген спектакльым изижге-кугужге шокшын вашлийыныт, тӱҥалтыш гыч мучаш марте тӱткын эскереныт. Артист-влак дене пырля нуно воштылыныт, куаненыт, а чоным тарватыше ужашыште, ончыкылыкышт верч колянен, шинчавӱдымат луктыныт.
Кузе чолган да веселан муралтеныт артист-влак дене пырля! Вет спектакльысе кажне муро ончышылан палыме. А пӱртӱсыштӧ нунышт кайык йӱк дене иквереш эшеат яндарын шергылтыныт.
Спектакль пытымеке, мастарлыкыштлан тауштен, кужу жап совым рӱж кыреныт да «Браво!», «Молодец улыда!», «Кертыт, кертыт!» манме шомакла дене кумылыштым нӧлтеныт.
Чынжымак, тыгай сылне верыште да кава йымалне шочмо йылмына дене йоҥгалтше постановкым ончаш – кугу куан. Тыге режиссёрын, артист-влакын да пӱтынь театр коллективын пашажым лишкырак ужаш да кӱкшын аклаш лиеш. Тидымак палемдышт спектакльым ончаш погынышо-влак. А нунышт Морко кундем гыч веле огыл, пошкудо Параньга район, Кужэҥер, Волжский муниципал округла да Йошкар-Ола гычат лӱмынак толыныт.
Роман Алексеев, театрын художественный вуйлатышыже:
– Театр коллектив дене шуко вере лийынна, но але марте пӱртӱсыштӧ тыгай мотор сценым ужын огынал. Ончаш толшо-влакланат греческий театрысе амфитеатр семынак кумдыкым келыштаренда. Верысе калыкын театрым чон вургыж вучымыжо, кугезе тӱвыра ден йӱлам аралымаште кугу пашам шуктымыжо сайын шижалтыч. Ончыкыжымат калыкнан поянлыкшым аралымаште ончылно лийза да пашада эреак вораныже.
Венера ден Алексей Сорокинмыт (Кужэҥер районышто шочын-кушкыныт, Йошкар-Олаште илат):
– Марий драмтеатрын чыла гаяк спектакльжым ончаш тыршена. Кеҥежымат пӱртӱс лоҥгаште ончыкталтше кокымшо постановкыштыжо улына. Кодшо гана Ӱшӱттӱрыштӧ чапле концерт лийын, Волжский вел Карайыште «Кеҥеж йӱд» спектакль моткоч келшен, а ты гана «Кавасе алаша» эшеат оҥайрак чучо.
Кугу мастарлыкан артист-влакын кажне мурым колыштшо деке намиен шуктымышт кумылым вӱчка. Сӧрал пӱртӱс лоҥгаште муро-влак эшеат сылнын йоҥгалтыт, садлан ынде 14 августышто «Палантай» спектакль-концертым ончаш Звенигово район Какшамарийыш каяш шонена.
Людмила ЯЙЦОВА (Семисола ял гыч):
– Шкетан лӱмеш театрыште самырык годым веле лийынам, а таче тышке толаш манын, билетым шешке ончылгочак налын пуэн.
Спектакль моткоч келшен, тӱҥалтыш гыч мучаш марте изи йочала йывыртен ончышым. Ох, чо-отак кертыт мемнан артист-влак, образыш келгын пурымышт дене моткоч ӱшандарышын модыч. Иван Соловьёв, Марина Воронцова, Алина Егошина, Светлана Сандакова да моло артистат сылне йӱкышт дене куандарышт. Спектакль мучашлан изиш юалгырак ыле гынат, тӱрлӧ тӱсан тулсавышын волгалтмыже пуйто уло капкылем ырыктыш. Тек марий театрын ӱмыржӧ кужу лиеш, да калык деке чӱчкыдынрак лектеш.
Ушештарыман, пӱртӱс лоҥгаште спектакльым ончыкташ Марий драмтеатр лачшымак Унчо селаште тӱҥалын. 2019 ийыште артист-влак Унчо этнокультур комплексын Тошто марий сурт-печыштыже «Ачийжат-авийжат…» постановкым ончыктен.
Алевтина БАЙКОВА
Авторын фотожо