ЙОШКАР-ОЛА

Вий-куатым ешарыше вер лиеш

Светлана Носова

Йошкар-Олаште Росгвардийын Марий Элысе управленийжын кумдыкыштыжо апостол-влак дене тӧр улшо святой князь Владимир лӱмеш часамлам почыныт.

Ты святой Росгвардийын войскаже-влакын кавасе аралышыжлан шотлалтеш. Юмын шӱлышым пуртымо йӱлам Росгвардийым ыштымылан 10 ий да Российысе правопорядке войскам ыштымылан 215 ий теммылан пӧлекленыт. Тудым Йошкар-Ола да Марий митрополит Иоанн шуктен. Тушто регион вуйлатыше Юрий Зайцев лийын.

Часамлам 2025 ийыште  калыкын да поро пашам ыштыше-влакын шийвундышт кӱшеш чоҥаш тӱҥалыныт. Юрий Зайцев личный составым, командованийым, погынышо-влакым саламлышыла палемден:

 – Тӱҥ христиан святой-влак-влак мемнам ушат, чон ласкалыкым пуат, чыла нелылыкым сеҥен лекташ полшат. Тиде изи часамла тышке молитва дене толшо  прихожан, тыгак православий шӱлышан сарзе-шамычлан вий куатым налме вер лиеш манын ӱшанем.

Регион вуйлатыше ведомствылан святой князь Владимирын юмоҥажым Росгвардийын Марий Элысе управленийжым вуйлатыше Николай Курицынлан кучыктен.

Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Светлана Носова ямдылен.

 Снимкыште: часамлам почмо годым.

 

Добавить комментарий