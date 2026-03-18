Вий-куатым ешарыше вер лиеш

Йошкар-Олаште Росгвардийын Марий Элысе управленийжын кумдыкыштыжо апостол-влак дене тӧр улшо святой князь Владимир лӱмеш часамлам почыныт.
Ты святой Росгвардийын войскаже-влакын кавасе аралышыжлан шотлалтеш. Юмын шӱлышым пуртымо йӱлам Росгвардийым ыштымылан 10 ий да Российысе правопорядке войскам ыштымылан 215 ий теммылан пӧлекленыт. Тудым Йошкар-Ола да Марий митрополит Иоанн шуктен. Тушто регион вуйлатыше Юрий Зайцев лийын.
Часамлам 2025 ийыште калыкын да поро пашам ыштыше-влакын шийвундышт кӱшеш чоҥаш тӱҥалыныт. Юрий Зайцев личный составым, командованийым, погынышо-влакым саламлышыла палемден:
– Тӱҥ христиан святой-влак-влак мемнам ушат, чон ласкалыкым пуат, чыла нелылыкым сеҥен лекташ полшат. Тиде изи часамла тышке молитва дене толшо прихожан, тыгак православий шӱлышан сарзе-шамычлан вий куатым налме вер лиеш манын ӱшанем.
Регион вуйлатыше ведомствылан святой князь Владимирын юмоҥажым Росгвардийын Марий Элысе управленийжым вуйлатыше Николай Курицынлан кучыктен.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Светлана Носова ямдылен.
Снимкыште: часамлам почмо годым.