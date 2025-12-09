ЭКОНОМИКЕ

Верификаций деч посна ок лий

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 36 гана онченыт

Социальный сетьлаште  10 тӱжем утла подписчикым погышо паблик ден канал-влак верификацийым, тергымашым, эртышаш улыт.

Тидын деч вара Роскомнадзор нунын шкешотан переченьыш пурта, увертара «Новости» РИА.

Каналым вӱдышӧ шке нерген, каналже нерген уверым Госуслуго, Роскомнадзорын сайтше але социальный сетьын чат-ботшо гоч колтышаш.

Переченьыш пуртымо деч вара каналын озажлан уведомлений толеш. Тушто специальный знак лиеш. Тиде знакым темдалын, ссылке почеш эртеда. Тыге тендан каналда тергымашым эрта.  Тидын деч вара те шке лаштыкыштыда рекламым вераҥден, донатым налын кертыда. Верификацийым эртыде, каналыште пост-влакым шындаш огеш лий.

Сӱретым freepic.com сайт гыч налме.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ ЭКОНОМИКЕ

«Мом шонен пыштем – неле гынат, шуктем»

ИП Михайлова Т.Ю.  «Мом шонен пыштем – неле гынат, шуктем» Бизнесым кажныже тӱрлын тӱҥалеш: кӧ – самырыкак, кӧ – лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН ЭКОНОМИКЕ

Кум ийлан сомыл радам

Тӱнямбал экономике форум Кум ийлан сомыл радам Марий Эл ден Йӱдвел рӱдола коклаште пашам пырля ыштымым вияҥдышашлан 2027 ий лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН ЭКОНОМИКЕ

Шымлымаш гыч – илышыш

Экономике – таче Шымлымаш гыч – илышыш Марий Эл правительстве председательын икымше алмаштышыже Дмитрий Троицкий ден промышленность, экономике вияҥмаш лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий