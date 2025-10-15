КИДМАСТАР

Велше лышташла гыч – пеледышым

Маргарита Иванова Comment(0) Материалым 14 гана онченыт

Шыжым ваштарын тӱрлӧ тӱсан лышташлаж дене пеш сылне «пеледыш» аршашым чумыраш лиеш.

Ик кастене, Сеҥымаш бульвар дене ошкылшемла, нарынче да йошкар лышташлан сылне ваштарым фотографироватлаш чарнен шогальым. Ик-кок фотом ыштен шуктышым ала уке, кадрыш самырык ӱдырамаш пурыш да, велше лышташым нӧлталын, ала-мом чумыркалаш тӱҥале. Ужам, тӱрлӧ тӱсан лышташла гыч «пеледышым» келыштара да аршашыш пога. Воктекыже палыме лияш лишемым.

Светлана Жужгова Йошкар-Олаште ила. Шке жапыштыже тӱрлӧ специальностьлан тунем лектын, нунын кокла гыч иктыже – медик, но кызыт туризм аланыште тырша. Пӱртӱсым эскераш йӧрата, шуко палаш тырша, кидпашалан шӱман. Шыже лышташла гыч пеледышым изи ӱдыржӧ дене пырля кружокышто келыштараш тунемын. Тидлан ынде коло ият лиеш, но кидше, манмыжла, велше сылне лышташым ужмыж еда «чыгылтеш».

– Аршашым чумыраш нимынярат неле огыл. Лышташым пелыгыч тодылат да теве тыге пӱтырет, ӱмбакыже – весым пыштет да адакат пӱтырет, – шканжат шиждымын, мастарын классшым ончыктыш Светлана Жужгова.

Ӱдырамаш шинча ончылнемак кум пеледышым ыштыш да мыланем кучыктыш.

Маргарита ИВАНОВА.

Авторын фотожо.

