УВЕР ЙОГЫН

Уш-акыл таҥасымаш

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 24 гана онченыт

 

Республикыште  Юл кундем федерал округысо Интеллектуал олимпиадын регионысо йыжыҥже тӱҥалын.

Школышто  да кыдалаш профессионал образованийым пуышо организацийлаште тунемше-влак шинчымашым тыгай направлений дене тергат: «Мо? Кушто? Кунам?» модыш», «Робототехнике», «Инженер задаче-влакым решатлымаш», «Пилотдымо чоҥештылше аппаратым виктарымаш да программироватлымаш».

Уш-акыл таҥасымаш чылаже 200 наре участникым иквереш чумыра. Сеҥыше-влак, сборный командыш чумырген, олимпиадын округ кӱкшытан йыжыҥыштыже таҥасаш тӱҥалыт. Тудо тений 11-13 мартыште Пермь олаште лиеш.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

