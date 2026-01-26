Республикыште Юл кундем федерал округысо Интеллектуал олимпиадын регионысо йыжыҥже тӱҥалын.
Школышто да кыдалаш профессионал образованийым пуышо организацийлаште тунемше-влак шинчымашым тыгай направлений дене тергат: «Мо? Кушто? Кунам?» модыш», «Робототехнике», «Инженер задаче-влакым решатлымаш», «Пилотдымо чоҥештылше аппаратым виктарымаш да программироватлымаш».
Уш-акыл таҥасымаш чылаже 200 наре участникым иквереш чумыра. Сеҥыше-влак, сборный командыш чумырген, олимпиадын округ кӱкшытан йыжыҥыштыже таҥасаш тӱҥалыт. Тудо тений 11-13 мартыште Пермь олаште лиеш.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме