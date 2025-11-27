Марий Эл Радион хит-парадше
Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.
- Эльвира Попова – «Пеледше чон»
- Зинаида Александрова – «Шыже шонымаш»
- Кристина Краснова – «Тый улат»
- Юлия Ви – «Лочо»
- Эльвира Токташева – «Тый пӧлекле мылам»
- Надежда Крылова – «Ала-кушто»
- Володя Матвеев – «Чылажат – шочмо верын»
- Карина Ватютова – «Йоча жапем»
- Кристина Михайлова – «Кӱрылтшӧ пиал»
- Дарья Картузова – «У кече»
Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.
Дарья Картузова – Волжский район Купсола ялыште шочын-кушкын. Кызыт тудо Марий кугыжаныш университетын Эстраде семсымыктыш пӧлкажын кумшо курсыштыжо тунемеш.
Даша мурылан изинекак шӱмаҥын. Школышто тунеммыж годым мурымо кружокыш коштын, тӱрлӧ конкурсышто, пайремыште мастарлыкым ончыктен.
«У кече» мурын авторжо – Марий Элын калык поэтше Геннадий Ояр, а семжым Марий Эл сымыктышын сулло деятельже, лӱмлӧ композитор Сергей Маков возен.
– «У кече» муро у кечым куанен вашлийме нерген. Тӱрлӧ ойго, нелылык чоннам вургыжтарт гынат, вуйым сакыман огыл, а волгыдо ӱшан дене ончыко кайыман. Вет у кече у пиалым, куаным, сеҥымашым конда, – палемден самырык мурызо. – Вашке эше ик муро лектеш, тудым кызыт ямдылена.
Фотом еш альбомжо гыч налме