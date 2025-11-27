КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

«У кече»

Марий Эл Радион хит-парадше

Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.

  1. Эльвира Попова – «Пеледше чон»
  2. Зинаида Александрова – «Шыже шонымаш»
  3. Кристина Краснова – «Тый улат»
  4. Юлия Ви – «Лочо»
  5. Эльвира Токташева – «Тый пӧлекле мылам»
  6. Надежда Крылова – «Ала-кушто»
  7. Володя Матвеев – «Чылажат – шочмо верын»
  8. Карина Ватютова – «Йоча жапем»
  9. Кристина Михайлова – «Кӱрылтшӧ пиал»
  10. Дарья Картузова – «У кече»

Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.

Дарья Картузова – Волжский район Купсола ялыште шочын-кушкын. Кызыт тудо Марий кугыжаныш университетын Эстраде семсымыктыш пӧлкажын кумшо курсыштыжо тунемеш.

Даша мурылан изинекак шӱмаҥын. Школышто тунеммыж годым мурымо кружокыш коштын, тӱрлӧ конкурсышто, пайремыште мастарлыкым ончыктен.

«У кече» мурын авторжо – Марий Элын калык поэтше Геннадий Ояр, а семжым Марий Эл сымыктышын сулло деятельже, лӱмлӧ композитор Сергей Маков возен.

– «У кече» муро у кечым куанен вашлийме нерген. Тӱрлӧ ойго, нелылык чоннам вургыжтарт гынат, вуйым сакыман огыл, а волгыдо ӱшан дене ончыко кайыман. Вет у кече у пиалым, куаным, сеҥымашым конда, – палемден самырык мурызо. – Вашке эше ик муро лектеш, тудым кызыт ямдылена.

 

Фотом еш альбомжо гыч налме

Опубликовать в Одноклассники
