Тыныс верч

Россий военный-исторический обществе Украиныште спецоперацийым шуктышо мемнан землякна-влакын подвигышт дене кугешна.

Мутлан, Юрино посёлко гыч капитан Юрий Овсянников, Курык марий район гыч старший лейтенант Алексей Гришин, Морко район гыч старший лейтенант Даниель Егоров да моло тале патырна-шамычын лӱддымылыкышт дене.

Ю.Овсянниковын танковый ротыжо Украиныште эртыше спецоперацийыште боевой задачым шуктымыж годым населённый пункт-влак кокла гыч иктыжым украин националист-шамыч деч утарымаште лийын. Командир мо ышталтмым да тушман-влакын вийыштым шотыш налын, писын решенийым приниматлен. Националист-шамычын рубежыштым кӱрлмӧ деч вара Овсянниковын экипажше тушманын лу наре БМП-ым, вич танкым, кум кугу калибран пулемётым да кумло наре салтакшым пытарен. Россий Миноборонын увертарымыж почеш, тудлан кугыжаныш наградым пуаш пунчалыныт.

Варажым Россий Минобороно Морко кундемын патырже Д.Егоровын подвигше дене палдарен. Украиныште спецопераций годым Даниельын мотострелковый ротыжо тушманын индеш бронетехникыжым да нылле наре салтакшым пытарен. Тыге Российысе подразделенийлан эҥер гоч вончашыже йӧным ыштен.

Тыгак Волжский район Часовенный гыч Владимир Апсайкинат,

Кужэҥер район гыч Валерий Малининат Украиныште спецопераций годым, патырлыкым ончыктен, ӱмыр лугыч лийыныт. Верысе-влакын палемдымышт почеш, В.Малинин Йӱледӱр кыдалаш школышто сайын тунемын. Спорт мероприятийлаште чолгалыкым ончыктен, таҥасымашлаште вийжым терген. Тудлан кеч-могай пашам ӱшанен пуаш лиеш улмаш… Школ деч вара, элнан ӱшанле эргыже лияш манын, Озаҥысе кӱшыл танковый командный училищыш тунемаш пурен. Чыла вере ончылно лияш тыршен…

Рвезе-влак чын патриот лийын кушкыныт, шочмо мланде верч пеҥгыдын шогеныт. Салтакна-влак кӱлешан спецоперацийыште ӱмыр лугыч лийыт. Таче кечылан Марий Эл латвич эргыжым йомдарен. Ме нунылан вуйнам савена, шарнаш тӱҥалына. Чап лийже чылаштлан!

РФ президент В.Путинын, Верховный главнокомандующийын, задачыжым шуктышо Обороно министерствын военнослужащийже-шамычлан, Россгвардийлан пеҥгыдылыкым тыланена.

Е.Эшкинина.