Ты кечын вӱд модеш, маныт

Марий кечышот почеш 19 январь – Вӱд модмо кече.
А православный-влакын – Иисус Христосын Тынеш пурымо да Юмо Кончымо кече. Вес семынже Просвещений да Волгалтме пайремсемын палемдат, ты кечын айдеме сулыкшо деч эрна да чонжо Христосын тулжо дене волгалтаралтеш, маныт.
Марий верам кучышо-влак ты кечын кум памаш гыч вӱдым налын кодаш тыршат. Иктеш варыме тыгай вӱдшӧ утларак виянлан шотлалтеш. А Юмын эргын вийжылан ӱшаныше-влак черкыш ыресым чыкен лукман вӱдлан каят. Тудынат вийже тыге ешаралтеш, ӱшанат православный-влак. Уке гын, ты кечын черке кудывечылаште вӱдланже тыгай кугу черет шога ыле мо?
Калыкна пӱртӱс вийлан ӱшана. Крешене эрдене ме фотокореспондентна Михаил Скобелев дене пырля Вознесений черке деч тораште огыл Изи Какшан эҥерыште ырес семын ыштыме ваке дене лийна. Тушто черке пашаеҥ-влак вӱдым освятитлыме йӱлам эртареныт. Калык шуко погынен. Тидын деч вара черке кудывечыште вӱдым пуэденыт. Изи Какшаныштак Вантовый кӱвар воктене чывылалташ келыштарыме ваке декат мийышна. Туштат вӱдыш пурен лекташ кумылан-влак толынак шогеныт. Тышеч тораштак огыл марий рӱдолаштына морж семын йӱштылаш йӧратыше-влакын погынымо верымат ончал савырнышна. Тусо вӱдыштат ийын коштшо-влак ситышын лийыныт.
Светлана Носова
Светлана Носован фотожо