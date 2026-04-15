Йошкар-Олаште Воин-Интернационалист-влак уремысе 26а пӧрт гыч Ураев бульварысе 9а пӧрт марте йолешке-влакын коштмо корныштым тӱзаташ тӱҥалыныт.
Тиде кумдыкым рӱдолаште илыше-влак ӱмаште шке ойырен налыныт. Кодшо ийын «Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш» федеральный проект почеш йӱклымӧ годым тудын верч 4563 еҥ йӱкым пуэн.
Тыште корным асфальтироватлат, теҥгыл ден урно-влакым вераҥдат, тыгак спорт да йоча площадке-влакым, кугыеҥ-влаклан каныме верым ыштат. Тӱзатыме вер лу тӱжем наре квадрат метрыш шуэш.
21 апрельыште «Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш» проект почеш йӱклымаш тӱҥалеш. Ты гана 2027 ийыште тӱзатышаш объект-влакым ойырат.