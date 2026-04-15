УВЕР ЙОГЫН

Тӱзаташ тӱҥалыныт

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 25 гана онченыт

Йошкар-Олаште Воин-Интернационалист-влак уремысе 26а пӧрт гыч Ураев бульварысе 9а пӧрт марте йолешке-влакын коштмо корныштым тӱзаташ тӱҥалыныт.

 

Тиде кумдыкым рӱдолаште илыше-влак ӱмаште шке ойырен налыныт. Кодшо ийын «Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш» федеральный проект почеш йӱклымӧ годым тудын верч 4563 еҥ йӱкым пуэн.

 

Тыште корным асфальтироватлат, теҥгыл ден урно-влакым вераҥдат, тыгак спорт да йоча площадке-влакым, кугыеҥ-влаклан каныме верым ыштат. Тӱзатыме вер лу тӱжем наре квадрат метрыш шуэш.

 

21 апрельыште «Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш» проект почеш йӱклымаш тӱҥалеш.  Ты гана 2027 ийыште тӱзатышаш объект-влакым ойырат.  

