Туныкташат, тунемашат – кумда корным

Тӱҥ тӱткыш – СВО-н сарзыже-шамычын ешыштлан полшымо пашалан.
Марий парламентын социальный политике, тазалык аралтыш да ветеран-шамычын пашашт шотышто комитетше республикысе ветеран организаций-влакын еҥышт дене вашлийын.
Погынышо-шамыч утларакше образований нерген мутланеныт. Регионын образований да науко министржын алмаштышыже Валентина Гаврилова СВО-н участникше-шамычын икшывыштым йочасадлашке, школлашке, техникумлашке да колледжлашке эн ончыч налме нерген ойлен. Тений тыгай радам гыч 489 йоча икымше классыш тунемаш каен, йочасадлаште 1548 ӱдыр-рвезылан верым ойырымо. 5-11-ше класслаште тунемше-шамычлан шокшо кочкышым кечеш ик гана тӱлыде пукшат, а тӱҥалтыш школ, Россий президентын указше дене келшышын, яра кочкеш. 15 октябрьлан налмаште льготниклан шотлалтше 2177 еҥым, тыгак техникум ден колледжлаште шинчымашым погышо 250 студентым, тӱлыде пукшат.
Кокла профессионал образований программе дене республикын бюджетше кӱшеш 3731 еҥ, ты шотыштак СВО-н 23 участникше, СВО-н сарзыже-шамычын ешлашт гыч 159 йоча да боевой действийын 75 ветеранже, тунемеш. Эн шуко еҥ Йошкар-Оласе строительный техникумышто, технологический колледжыште да Марий радиомеханический техникумышто чоҥымаш, электроснабжений, пилотдымо авиационный системе дене пайдаланымаш, машиностроений да сварочный производство специальностьла дене шинчымашым пога.
10-шо классыш тунемаш налме йодышым посна ончымо. Ӱдыр-рвезе-шамычым профильный класслашке пеҥгыдемдыме радам дене келшышын налыт, а кызыт универсальный класс-влакым арален кодаш задачым шындыме, палемденыт вашлиймаште. СВО-н участникше-шамычын икшывыштым 10-шо классыш эн ончыч налме правам арален кодымо.
Вузлашке тунемаш налме радам дене Юл кундем кугыжаныш технологический университетын ректоржын пашажым шуктышо Алексей Роженцов, Регион-влак кокласе почмо социальный институтын науко паша шотышто проректоржо Ольга Баланчук, Марий кугыжаныш университетын приёмный комиссийжын ответственный секретарьже Альберт Мамаев, МарГУ-н ешартыш образований да профессийлан тунеммаш рӱдержын начальникше Ольга Якимова палдареныт.
Алексей Роженцовын мутшо почеш, СВО-н участникше-шамычлан, тыгак нунын да боевой действийын ветеранже-влакын йочаштлан тунемаш налме чумыр чот гыч 15 процент квотым ойырымо. Тидын дене келшышын, тений вузыш 109 еҥым: СВО-н сарзыже-шамычын 55 йочаштым, боевой действийын 28 ветеранжым да СВО-н 26 участникшым – тунемаш налме. СВО-м эртарыме кумдыкышто вуйым пыштыше сарзе-шамычын йочаштым экзамен деч посна налыт, да тений тыгай радам гыч 28 ӱдыр-рвезе кӱшыл шинчымашым погаш тӱҥалын. Кокла профессионал образований программе дене СВО-н участникше-влакын 78 йочаштым туныктат.
Ветеран-шамыч школ деч вара военный вузлашке тунемаш кайыше-влакын шагалеммыштым да кадровый офицер-шамычым школлашке профессийым ойырен налаш полшымо шот дене шуэнрак ӱжмым палемденыт. Вашлиймаште тиде ситыдымашым тӧрлаташ кутырен келшеныт.
Посна тӱткышым Йошкар-Оласе общеобразовательный организацийлаште Ача-влакын советыштын пашажлан ойырымо. Шке опытышт дене Йошкар-Ола округысо депутат-влак погынымашын парламентарийже, 28-ше №-ан лицейыште Ача-влакын советыштым вуйлатыше Денис Клименчук ден 29-ше №-ан школын директоржо, Ача-влакын советыштын председательже Александр Кузнецов палдареныт. Тиде проект тӱжем утла ачам авалтен. Нуно МВД ден ГИБДД-ын рейдлашкышт ушнат, подростко-шамыч коклаште правам пудыртымо йодыш дене пашам ыштат.
Парламентын спикерже ача-шамычым иквереш чумырымо, нунын ушемыштым почмо задачым поснак эрге йоча – ончыкыжым Шочмо элым аралыше-влакым куштымаште кӱлешан да пайдале семын палемден,.
Вашлиймашым мучашлыме деч ончыч Михаил Васютин Шочмо элын сарзыже-влакын ешыштын комитетыштын йыжыҥъеҥже-шамычлан, спецоперацийым эртарыме кумдыкышто вуйым пыштыше герой-влакын ачаштлан: Сергей Сирапутскийлан, Василий Уманцевлан да Андрей Чемодановлан – Ачан кечыж вашеш Кугыжаныш Погынын таусерышыжым кучыктен.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.