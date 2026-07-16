Тунемаш да йочам вучаш

Республикыштына мӱшкыран 120 студентке 100 тӱжем теҥге кугытан выплатым налын.
Тыгай полыш йоча шочмо чотым кугемдыме шотышто регионысо программе ден «Еш» национальный проектым илышыш пуртымо кышкарыште ышталтеш. Тудым кокла профессиональный але вуз-влакын образовательный организацийлаштышт очно, заочно але очно-заочно тунемше мӱшкыран ӱдырамаш-шамычлан пуат. Окса демографий сӱретым саемдымашке, самырык ешлан полшымашке да тунемше аван илышыжым куштылемдымашке виктаралтын.
2026 ий 1 июль марте окса полышым регионысо кокла профессиональный да кӱшыл образований тӧнежлаште тунемше 120 ончыкылык ава налын. Ончылгоч шотлен лукмо почеш, выплате дене эше 270 студентке пайдаланен кертеш.
Выплатым палемдышашлан кӱлеш:
• Россий гражданстве;
• Марий Элыште илаш;
• республикыштына верланыше кокла профессиональный образовательный тӧнежыште але иктаж вузын образовательный организацийыштыже очно, заочно але очно-заочно тунемаш;
• 12 арня деч шагал огыл жап мӱшкыран лияш;
• регионысо иктаж медицине тӧнежыште мӱшкыран улмо шотышто учётыш шогалаш.
• Россий гражданстве;
• Марий Элыште илаш;
• республикыштына верланыше кокла профессиональный образовательный тӧнежыште але иктаж вузын образовательный организацийыштыже очно, заочно але очно-заочно тунемаш;
• 12 арня деч шагал огыл жап мӱшкыран лияш;
• регионысо иктаж медицине тӧнежыште мӱшкыран улмо шотышто учётыш шогалаш.
Выплате академический отпускышто улшо ӱдыроамаш-шамычланат ойыралтеш, палдарат Марий Элын Паша да социальный аралтыш министерствыштыже.
Маргарита ИВАНОВА.