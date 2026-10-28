Тукымвожым пагалыман, келшен илыман

Марий кугыжаныш университетыште «Языки. Культуры. Этносы» IV тӱнямбал форум эрта.
Российысе калык-влакын икоян улмо идалыклан пӧлеклалтше мероприятий вузын йот йылме факультетыштыже пайремлын почылтын. Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкаян участник-влаклан сай паша лектышым тыланымашыжым тудын алмаштышыже Андрей Сушенцов лудын. Тушто палемдыме: «Марий Эл Республикын образований системыжын миссийже – кеч-могай национальностян лийже, кажне йоча шкенжым Российысе калык-влакын кугу ешыштыже улмыжла шижшаш. Кугу тӱткыш эн ончычак национальный школ-влаклан полышым пуымылан, билингвальный образованийлан да шуко тӱвыран кумдыкыште пашам ыштен моштышо туныктышо-влакым ямдылымылан ойыралтеш. Тӱн шонымаш – шке тукымвожым пагалыше да моло тӱвыра дене вашмутланымашлан ямде улшо тукымым ончен кушташ».
Форум 30 октябрь марте шуйна. Участник-влакым поян программе вуча:
XVIII Тӱнямбал научно-практический конференций; йылме, кусарыме да методике мастерской-влак; ик йылме гыч весыш кусарыме мастер класс; студент-влаклан олимпиаде, викторине да конкурс-шамыч.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.