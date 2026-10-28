ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Тукымвожым пагалыман, келшен илыман

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 42 гана онченыт

Марий кугыжаныш университетыште «Языки. Культуры. Этносы» IV тӱнямбал форум эрта.

Российысе калык-влакын икоян улмо идалыклан пӧлеклалтше мероприятий вузын йот йылме факультетыштыже пайремлын почылтын. Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкаян участник-влаклан  сай паша лектышым тыланымашыжым тудын алмаштышыже Андрей Сушенцов лудын. Тушто палемдыме: «Марий Эл Республикын образований системыжын миссийже – кеч-могай национальностян лийже, кажне йоча шкенжым Российысе калык-влакын кугу ешыштыже улмыжла шижшаш. Кугу тӱткыш эн ончычак национальный школ-влаклан полышым пуымылан, билингвальный образованийлан да шуко тӱвыран кумдыкыште пашам ыштен моштышо туныктышо-влакым ямдылымылан ойыралтеш. Тӱн шонымаш – шке тукымвожым пагалыше да моло тӱвыра дене вашмутланымашлан ямде улшо тукымым ончен кушташ».

Форум 30 октябрь марте шуйна. Участник-влакым поян программе вуча:

XVIII Тӱнямбал научно-практический конференций; йылме, кусарыме да методике мастерской-влак; ик йылме гыч весыш кусарыме мастер класс; студент-влаклан олимпиаде, викторине да конкурс-шамыч.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Лишкырак палыме лияш йӧн лектеш

Еш, Йӧратымаш да ӱшанле улмо кечын Йошкар-Олаште Подольский курсант-влак уремыште чолга да тале еҥ-шамычын тыршымыштлан кӧра «Кудывече кечым» эртареныт. лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Форум: Икте-весын пашашт дене палыме лийыныт

14 февральыште Сочиште Российысе инвестиций форум почылтын. Тудын пашашкыже Марий Эл вуйлатыше Александр Евстифееват ушнен. 
УВЕР ЙОГЫН

У фонд, кӱлешан паша

Марий Элыште Республикым социально-экономически вияҥдыме фонд пашам ышташ тӱҥалын. Тудым регионым вуйлатыше Александр Евстифеевын тӱҥалтышыж почеш ыштыме. Фондын тӱҥ лудаш…

Добавить комментарий