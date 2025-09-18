Тений – кок йочасадым, вес ийын – визытым

«Еш» национальный проект почеш Марий Элыште икымше кок дошкольный тӧнежым капитально олмыктымо.
Тиде Марий Турек районысо Косолоп селасе да Волжск оласе йочасад-влак. Кажныштыже – кызытсе жаплан келшыше да йӧнан пӧлем-шамыч, коридор, спорт ден музыкальный зал, малыме пӧлем да пищеблок. Йочасадлаште инженер системым уэмдыме, у электрооборудованийым да молымат вашталтыме.
«У программым илышыш пуртымашке чолган ушненна. Шушаш ийыште эше вич йочасадым капитально олмыкташ палемдыме», – возен тг-каналын лаштыкыштыже регионым вуйлатыше Юрий Зайцев.
Марий Эл вуйлатышын тг-каналысе лаштыкшын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен
Фотом Марий Эл вуйлатышын тг-каналысе лаштыкше гыч налме