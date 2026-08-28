Кугыжаныш флаг кече
Тасмам кучыктеныт
«Мариэнергон» энергетикше-влак Россий Кугыжаныш флагын кечыжым пайремлымашке ушненыт.
Тиде кечын нуно республикысе район ден округлаште илыше-влак дене вашлийыныт, кугыеҥ ден йоча-влаклан россий флагым кучыктеныт. А Сетьым виктарыме рӱдерын диспетчерже-влак пашаште дежуритлымышт годым оҥышкышт кум тӱсан россий флагым ончыктышо тасмам пижыктеныт.
Филиалын пашаеҥже-влаклан пайрем мероприятийлаште лиймаш республикыште илыше-влак дене пырля Кугыжаныш флаг кечым палемдаш да кугыжаныш символын акше нерген ушештараш сай йӧныш савырнен.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Сетьым виктарыме рӱдерын пашаеҥже-влакын оҥыштышт – кугыжаныш флаг тӱсан тасма.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.