УВЕР ЙОГЫН

Тасмам кучыктеныт

Юрий Исаков Комментарий Материалым 26 гана онченыт

Кугыжаныш флаг кече

Тасмам кучыктеныт

«Мариэнергон» энергетикше-влак Россий Кугыжаныш флагын кечыжым пайремлымашке ушненыт.

Тиде кечын нуно республикысе район ден округлаште илыше-влак дене вашлийыныт, кугыеҥ ден йоча-влаклан россий флагым кучыктеныт. А Сетьым виктарыме рӱдерын диспетчерже-влак пашаште дежуритлымышт годым оҥышкышт кум тӱсан россий флагым ончыктышо тасмам пижыктеныт.

Филиалын пашаеҥже-влаклан пайрем мероприятийлаште лиймаш республикыште илыше-влак дене пырля Кугыжаныш флаг кечым палемдаш да кугыжаныш символын акше нерген ушештараш сай йӧныш савырнен.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: Сетьым виктарыме рӱдерын пашаеҥже-влакын оҥыштышт – кугыжаныш флаг тӱсан тасма.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Ош тӱня покта гын, вес тӱня пурта

Кхм… Сирень пеледыш? Уке-уке, духи але одеколон мойн огыл, спирт дене варналтшыла ок чуч – пеледышынак, шошымсо гай…    Но лудаш…
КУЧЕМЫШТЕ УВЕР ЙОГЫН

Йодышым тарватенат моштыман шол…

2023 ийыште адресный инвестиций программе почеш Йошкар-Олаште коммунал инфраструктурын кок объектшым пашаш колтышаш улыт. Тачысе кечын Козьмодемьянск тракт да лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Элна дене кугешнаш ӱжыт

Самырык ден йоча-влак коклаште шочмо элым йӧратыме шӱлышым шараш, нунын граждан позицийышт чолгарак лийже манын, «Моя гордость-Россия» национальный молодежный лудаш…

Добавить комментарий