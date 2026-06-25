Тӱҥ шонымаш – калыкын илышыжым саемдаш

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев ден Россий Федерацийын генеральный прокуроржын алмаштышыже Николай Шишкин паша вашлиймашым эртареныт.
«Мылам вуйлатыше семын Тендан дене президент Владимир Владимирович Путинын кӱштымашыжым шукташ, национальный проект ден кугыжаныш программе-влакым илышыш пуртымо дене кылдалтше йодышлам Тендан дене каҥашымаш моткоч кӱлешан. Нунын дене мемнан калыкын илышыже кылдалтын. Тиде тоштемше илыме верла еҥ-влакым вес илыме верыш кусарымаш, илыме вер-коммунал озанлык, газым пуртымаш, тунемме верлам чоҥымаш», – палемден регионым вуйлатыше.
Генеральный прокурорын алмаштышыже Марий Элыш толмыж шотышто каласен: «Йодыш-влакым коллеге-влак дене пырля Юл кундем федеральный округысо чыла регионлан келшыше кӱкшытыштӧ каҥашаш тӱҥалына». Тудо Марий Элым вуйлатыше деч правоохранительный орган-влакын пашашт шотышто йодмашыже, федеральный рӱдер ончылно шындышаш проблеме-влак нерген каласкалаш йодын.
Вашлиймаште поснак кугу тӱткышым специальный военный операцийын участникше-шамычлан да нунын ешыштлан полшымылан ойырымо. Республикыште ты шотышто паша комплексно ышталтеш, таче кечылан тушко 55 пунктым (тӱрлӧ выплате, тазалыкым пеҥгыдемдаш специализированный смене, субсидий) пуртымо. Тыгак кугу тӱткыш СВО-н боецше-влакын да лишыл еҥыштын праваштым шотыш налме дене кылдалтше йодышлан ойыралтеш.
Россий Федерацийын прокуратуржо ден Марий Элысе кучемын органже-влак дене вашкыл республикыште калыкын илышыжым саемдаш виктаралтын.
Снимкыште: Паша вашлиймаш
Марий Эл Республикым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.
Фотом Марий Эл Республикым вуйлатышын пресс-службыж гыч налме.