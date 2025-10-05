Шыжын мотор тӱсшӧ
Пӱртӱс кеч-могай пагытыштат сӧрале, но шыжым тиде поснак шижалтеш.
Йырваш тӱрлӧ тӱсан лышташ-влак чоным вӱчкат, пакчаште кӱын шушо саска кумылым нӧлта. Пӱртӱсын вашталтмыже олаштат, ялыштат, да поснак садвечыште шижалтеш. Теве, «Коммунальник» садыште участке-влак коклаште пӧрт-шамыч койыт. Тыште еҥ-влак ялыште гай илат. Эсогыл пий опталтыме, агытанын мурымыжо шоктат.
Мланде пашам утларакшым илалше-влак ыштат. Нуно тыште чонышт дене канат. Садвече мучко ошкыл эртымем годым пакчаштыже шогылтшо ковам ужым. Тудо кольмо дене йыраҥым кӱнча ыле. Садше моткоч чатка. Чылажымат поген налме, йытырайыме. Коеш, мландым шошылан кызытак ямдыла. Мутланымеке рашеме: тудо технике дене пакчажым нигунамат огеш куралыкте. Тиде рокым локтылеш, тыгак шӱкшудо поша манеш.
Умбаке эртем. Ик садыште боярышник лыҥ шочын, весын участкыштыже тӱрлӧ пеледыш волгалтеш, кумшын олмапуштыжо чевер саска-влак кечат. Южышт ир (декоративный) виноградым шындат. Тудыжо печыш моторын кушкын кӱза, шыже велеш тӱрлӧ тӱсан лышташыже шинчам куандара. Кудалтен кодымо сад участке-шамычат логалыт. Туштыжо поген налдыме сливе шӱлык кумылым пуртат.
Тений шыже тӱналтыш леве шоген, сандене роза, декоративный полан, гортензий уэш пеледалтыныт. Но эрдене покшым налеш, садлан чыла тиде моторлыкым, очыни, йӱштӧ налеш. Покшым лачак хризантемым огеш лӱдыктӧ ала-мо? Тудо ончычсо семынак озажым да эртен кайшым куандара. Икмыняр вере альпийский астре, спарже шинчалан пернышт, маргариткат койылалтыш. Лум саскат ошын койын пеледеш. Туге гынат вашке сӱрет вашталтеш, садлан чыла тиде сӧраллыкым ужын кодаш тыршыман.
Михаил СКОБЕЛЕВ.
Авторын фотожо.