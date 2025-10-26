Фотолаштык
Михаил Скобелев
Шыже кечын – Юл кундемыште
Юлсер кундемыш мийыме годым Волжск олан да Приволжский посёлкын сылне верлажым ончен коштым.
Волжск олашке чӱчкыдынжак ом логал, шукыж годым эртен кудалам, но ты гана тудым тӱткынрак шымлен лектым. Шӧртньӧ шыжын моторлыкшым паркыште ончен кошташ куанле ыле, жал, воктенак Марий целлюлоз-кагаз комбинатын верланымыже тысе южым изиш амырта.
Советский площадьыште Волжск олан краеведений тоштерже верланен. Тушто ончыч горком лийын. Оралтым 1955 ийыште «сталин ампир» архитектур стиль почеш чоҥымо. 2008 ийыште тушко тоштерым кусарыме. Кызыт фасадым уэмденыт. Площадьыште В.И.Ленинлан шарныктыш уло, но тудо шӱлыкын коеш, молан манаш гын верын-верын плиткыже-влак каткалалтыныт, тыгак ола администрацийын оралтыштыже кечыше гербланат у тӱсым пуртыман. Куандара,Тӱвыра да каныме рӱдӧ паркым лишыл жапыште «Илыме вер да оласе кумдык» нацпроект дене келшышын тӱзаташ тӱҥалыт.
Приволжский посёлкышто тӱвыра пӧртым, Сеҥымаш аллейым, «Приволжский» физкультурно-тазаҥдыме комплексым, часовньым ончен лектым. Часовньышто ты кундемыште шукертак илыше Галина Андреевна дене палыме лийым. Тудо да Приволжскийыште илыше моло еҥ-влакат посёлкын яндарлыкше верч тургыжланат. Кажне пӧрт воктене моткоч ару, уремла дене эртыме годым шӱк огеш кой, шудымат жапыштыже солат, санденак тыште моткочак ласка, да вес ганат унала толмо шуэш.
Михаил Скобелевын фотожо.
Снимкылаште:7165-Волжский краеведений тоштер.