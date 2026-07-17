ТАЗАЛЫК

Шочмын – У Торъялыш, шуматкечын – Моркыш

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 27 гана онченыт

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын «Таза республик» проектшын да «Единая Россия» партийын Калык программыжын кышкарышкышт пуртымо «Онкопатруль» шушаш арнян У Торъял округышто да Морко районышто пашам ышта.

20 июльышто, шочмын, врач-влак У Торъял округысо больницыште (У Торъял посёлко, Больничный урем, 15-ше пӧрт) пациент-шамычым 9 гыч 13 шагат марте приниматлат.

Морко районысо больницыш (Морко посёлко, Лесной урем, 5-ше пӧрт) шуматкечын, 25 июльышто, мият да приёмым 9 гыч 13 шагат йотке эртарат.

Ушештарена: тиде паша кок йыжыҥ дене шукталтеш. Икымшыште пациент-влак анкетированийым эртат, кокымшышто документым иктешлыме почеш врач-онколог дене вашлийын мутланат. Анкетым верысе поликлиникыште, врачебный амбулаторийыште але фельдшер-акушер пунктышто налаш лиеш.

Маргарита ИВАНОВА.

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