Шинчымаш – куатле вий

Марий Элын делегацийже «Казань Агро – 2026» выставкыште ончыл агротехнологийым шымлен.
Мероприятийыш элна гыч 300 утла компаний ден тӱжемле эксперт ушненыт. Выставке ий еда кумдаҥеш. Тений ужо – «Агротуризм» ужаш, тематический кадр кече да шанчыеҥ-влакын научно шымлымашыштым каласкалымаш. Самырык шанчыеҥ ден студент-влак стартап ден шымлымашыштым презентоватленыт.
Делегаций-влак кугу тӱткышым у ялозанлык техникылан да АПК-м цифр йӧныш кусарымылан, продукцийым вӱдылмӧ да переработко йодышлан ойыреныт.
– Тиде выставке отрасльыштына ик эн тӱҥ событий, – палемден Марий Элын ялозанлык да кочкыш сату министрже Павел Раевский. – Тыште вӱдышӧ агропромышленный компаний-влакын специалистышт, эксперт-шамыч погыненыт, ялозанлыкын ончыкылыкшым каҥашеныт. Налме шинчымашым АПК-нан пашашкыже шыҥдараш тӱҥалына.
Снимкыште: выставке годым.
Фотом Ялозанлык да кочкыш сату министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.