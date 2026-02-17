УВЕР ЙОГЫН

Шинчымаш – куатле вий

Вячеслав Смоленцев Комментарий Материалым 36 гана онченыт

 

Марий Элын делегацийже «Казань Агро – 2026» выставкыште ончыл агротехнологийым шымлен.

Мероприятийыш элна гыч 300 утла компаний ден тӱжемле эксперт ушненыт. Выставке ий еда кумдаҥеш. Тений ужо – «Агротуризм» ужаш, тематический кадр кече да шанчыеҥ-влакын научно шымлымашыштым каласкалымаш. Самырык шанчыеҥ ден студент-влак стартап ден шымлымашыштым презентоватленыт.

Делегаций-влак кугу тӱткышым у ялозанлык техникылан да АПК-м цифр йӧныш кусарымылан, продукцийым вӱдылмӧ да переработко йодышлан ойыреныт.

– Тиде выставке отрасльыштына ик эн тӱҥ событий, – палемден Марий Элын ялозанлык да кочкыш сату министрже Павел Раевский. – Тыште вӱдышӧ агропромышленный компаний-влакын специалистышт, эксперт-шамыч  погыненыт, ялозанлыкын ончыкылыкшым каҥашеныт. Налме шинчымашым АПК-нан пашашкыже шыҥдараш тӱҥалына.

Снимкыште: выставке годым.

Фотом Ялозанлык да кочкыш сату министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.

 

 

